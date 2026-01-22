Из Териберки в аэропорт Мурманска теперь можно доехать без пересадок на автобусеИтоги-2025: грузооборот порта Мурманск сократился на 9,8%
Мурманская область продолжает оказывать системную помощь Приморскому округу Запорожской области

В 2025 году продолжились масштабные работы по восстановлению инженерной инфраструктуры при поддержке заполярных специалистов. В Приморске проведён капитальный ремонт сетей водокомплекса общей протяжённостью 3,5 км. Также выполнен капитальный ремонт 9 артезианских скважин. Дополнительно отремонтирован резервуар чистой воды, что позволило сформировать необходимый запас водоснабжения для города.

Выполнена подготовка котельных 14 школ и 6 детских садов к отопительному сезону 2025–2026 годов. Все мероприятия реализованы в полном объёме. Кроме того, северяне помогли обновить приборы учета газа в школах Приморска, а в городской СОШ №3 были проведены работы по замене оконных блоков.

Кроме того, Мурманская область традиционно обеспечила школьников округа подарочными наборами к учебному году — школьными принадлежностями, книгами и полезными аксессуарами, в летний период был организован выезд детей подшефного региона в Крым, а в декабре делегация ребят из Приморского округа традиционно посетила Кольское Заполярье. Ежегодно первоклассники, выпускники детских садов и школьники также получают подарки от шефов ко Дню защиты детей и Новому году.

В 2025 году в центральном сквере Приморска благодаря шефской помощи построена новая современная детская площадка с мягким покрытием и освещением. Объект стал частью системной работы по формированию комфортной городской среды.

Также силами шефов из Мурманской области было завершено строительство новой волейбольной площадки с трибунами и освещением на стадионе «Олимпиец». Ранее здесь уже были оборудованы современная спортивная площадка и баскетбольное поле.

Продолжилось развитие молодёжного пространства «СОПКИ» на базе Центра детско-юношеского творчества: здесь отремонтированы помещения первого этажа, для воспитанников создано танцевальное пространство с современными световыми и звуковыми системами, закуплено профессиональное оборудование для студии звукозаписи.

В сфере культуры Приморского округа в 2025 году шефами из Мурманской области продолжены работы по реализации важных инфраструктурных решений. Так, в библиотеке Приморска установлена новая система отопления, что позволило улучшить условия для посетителей и сотрудников.  В Приморском краеведческом музее создана экспозиция о Мурманской области.

Всего за период 2023–2025 годов выполнено 7 мероприятий по ремонту объектов культуры, включая капитальный ремонт кровли и электросетей городского дома культуры.

Также продолжился культурный обмен: в округ регулярно приезжают творческие коллективы Мурманской области — артисты театра кукол, вокальные и драматические исполнители; проводятся концерты и праздничные программы для детей и взрослых, в том числе в онлайн-формате.

В течение 2025 года в Приморском округе на постоянной основе работали медицинские специалисты из Мурманской области. Командировки шли практически без перерывов — с января по конец декабря, сменяя друг друга, чтобы жители регулярно получали квалифицированную помощь узких специалистов.

В Приморск приезжали хирурги, терапевты, кардиологи, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи и детский врач. В командировках участвовали специалисты Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина, Мурманского областного клинического многопрофильного центра, Мончегорской и Оленегорской центральных районных больниц, а также Мурманской областной детской клинической больницы.

Мурманские врачи вели приём взрослых и детей, оказывали экстренную и плановую медицинскую помощь, проводили консультации, участвовали в лечении пациентов в стационаре, помогали в сложных клинических случаях, работали в операционных и реанимации. Особое внимание уделялось пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, травмами и последствиями хронических болезней.

За год в Приморском округе поработали более 20 специалистов, некоторые из них приезжали в командировки повторно — это позволило сохранить преемственность лечения и хорошо знать специфику местной медицины и потребности жителей.

Заполярные врачи работают в Приморском округе с 2023 года, это стало важной частью соглашения о сотрудничестве. Для местных жителей это — реальная и ощутимая поддержка: возможность получить помощь узких специалистов, не выезжая за пределы округа.

Сотрудничество в сфере здравоохранения будет продолжено и дальше, чтобы медицинская помощь в Приморском округе оставалась доступной, своевременной и качественной.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, с мая 2023 года действует соглашение о сотрудничестве между администрацией Приморского муниципального округа и правительством Мурманской области. Исполнительные органы региона совместно с подведомственными учреждениями занимаются восстановлением социально значимых объектов. За это время на подшефной территории реализовано более 100 мероприятий в различных сферах: ЖКХ, образовании, культуре, спорте, здравоохранении.

 

 

