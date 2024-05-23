Не первостепенной важности цели: Норвегия ввела дополнительные ограничения для туристов из РоссииВ Мурманск пришёл полярный день и снова открывается уличный кинотеатр
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)23.05.24 16:00

Мурманская область продолжает переход на отечественное ПО

В регионе продолжается переход на отечественное программное обеспечение. Об этом сообщила заместитель губернатора – министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова, которая принимает участие в IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Конференция проводится в Нижнем Новгороде при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

«Президент России утвердил новые национальные цели развития. Одна из них определена как цифровая трансформация государственного управления, экономики и социальной сферы. Добиться этого можно за счёт широкого применения больших данных, искусственного интеллекта, интернета вещей и многих других технологических решений. 80% всех предприятий к концу десятилетия должны перейти на отечественный программный продукт, прежде всего – в системах управления ресурсами и производством. Задачи очень масштабные, которые требуют скоординированных действий предпринимателей и государства. Необходимая база для их выполнения есть», – сказал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Главными событиями первого дня конференции стали пленарное заседание по публичному обсуждению национального проекта «Экономика данных» и сессия «Технологическая независимость промышленной России».

«Приоритетная задача нового национального проекта «Экономика данных», который приходит на смену программе «Цифровая экономика», – переход на российское программное обеспечение. И Мурманская область сейчас продолжает наращивать объём использования таких продуктов, в том числе в деятельности правительства региона», – сообщила вице-губернатор – министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Она рассказала, что ещё одна важная тема конференции – обсуждение инструментов и ИТ-решений в сфере кибербезопасности.

«Это быстро развивающаяся сфера, поэтому специалистам из разных регионов будут полезны такие встречи для обмена опытом. В Заполярье мы планируем сделать упор на подрастающих профессионалах. Важно создать условия молодым соискателям, чтобы они оставались работать на территории Мурманской области», – подчеркнула Елена Семенова.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, конференция «Цифровая индустрия промышленной России» проходит в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая. На протяжении многих лет она является ключевой площадкой для диалога представителей бизнеса и власти по вопросам цифровой трансформации общества и различных отраслей экономики.

Всего в рамках «ЦИПР» в 2024 году состоится более 100 дискуссий и сессий.

 

 

Фото (сайт правительства РФ): https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работодателям СЗФО с начала года потребовалось почти 14 тысяч вахтовиков. Спрос на данных работников вырос на 57%
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Николай Олегович Мусатов
20.05.24 20:42
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Константин Петрович
18.05.24 12:44
Камеры видеонаблюдения не повышают безопасность граждан, а только помогают силовикам найти быстрей преступника. Да, и то ошибки при этом происходят.
Комментарий к новости:Губернатор Мурманской области отметил значимость камер видеонаблюдения для безопасности жителей региона
ЖенЧина
12.05.24 19:34
Игорь Валерьевич! Вы как юр лицо зарегистрированы в региональном Казначействе? А Перунов Николай Евгеньевич - это кто?
Комментарий к новости:Игорь Артеменко, начальник Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева: по каким направлениям обучаются студенты в рыбопромышленном колледже и почему учреждение присоединилось к программе «Профессионалитет»
-Правовая консультация (18+)В чём различия трудового договора и ГПХ – объясняет юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: покупка выпускного наряда может стать серьёзным испытанием для семейного бюджета-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 6 копеек, евро теряет 2 копейки-PRO Энергетику (18+)На Нижне-Туломской ГЭС завершён ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 мая-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Предложенные жителями Мурманской области изменения в программу «Арктическая ипотека» вступают в силу с 1 июня
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика