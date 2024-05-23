Мурманская область продолжает переход на отечественное ПО

В регионе продолжается переход на отечественное программное обеспечение. Об этом сообщила заместитель губернатора – министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова, которая принимает участие в IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Конференция проводится в Нижнем Новгороде при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

«Президент России утвердил новые национальные цели развития. Одна из них определена как цифровая трансформация государственного управления, экономики и социальной сферы. Добиться этого можно за счёт широкого применения больших данных, искусственного интеллекта, интернета вещей и многих других технологических решений. 80% всех предприятий к концу десятилетия должны перейти на отечественный программный продукт, прежде всего – в системах управления ресурсами и производством. Задачи очень масштабные, которые требуют скоординированных действий предпринимателей и государства. Необходимая база для их выполнения есть», – сказал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Главными событиями первого дня конференции стали пленарное заседание по публичному обсуждению национального проекта «Экономика данных» и сессия «Технологическая независимость промышленной России».

«Приоритетная задача нового национального проекта «Экономика данных», который приходит на смену программе «Цифровая экономика», – переход на российское программное обеспечение. И Мурманская область сейчас продолжает наращивать объём использования таких продуктов, в том числе в деятельности правительства региона», – сообщила вице-губернатор – министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Она рассказала, что ещё одна важная тема конференции – обсуждение инструментов и ИТ-решений в сфере кибербезопасности.

«Это быстро развивающаяся сфера, поэтому специалистам из разных регионов будут полезны такие встречи для обмена опытом. В Заполярье мы планируем сделать упор на подрастающих профессионалах. Важно создать условия молодым соискателям, чтобы они оставались работать на территории Мурманской области», – подчеркнула Елена Семенова.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, конференция «Цифровая индустрия промышленной России» проходит в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая. На протяжении многих лет она является ключевой площадкой для диалога представителей бизнеса и власти по вопросам цифровой трансформации общества и различных отраслей экономики.

Всего в рамках «ЦИПР» в 2024 году состоится более 100 дискуссий и сессий.

Фото (сайт правительства РФ): https://gov-murman.ru