ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН: ИНТЕРЕСНЫЕ ПОДРОБНОСТИВсероссийская акция «Ночь искусств» придёт в Мурманск раньше полярной ночи
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)18.10.24 10:00

Мурманская область продолжает поддерживать военнослужащих и пострадавший от украинских националистов регион

Пункты сбора гуманитарной помощи работают во всех муниципалитетах Кольского края, общественность активно откликается на призывы о помощи. Благодаря акции «Север помогает», инициированной главой региона, секретарём реготделения «Единой России» Андреем Чибисом, учитываются самые разнообразные нужды военных и мирного населения — от базовых товаров до сложного оборудования.

«Сегодня, по сложившейся доброй традиции, мы отправили 20 тонн ценного груза, включающий в себя не только необходимые вещи для наших защитников, но и продукты, тёплую одежду для детей и взрослых, которые так нужны курянам. Мы продолжаем активно взаимодействовать с Курским правительством, фиксируя их нужды и запросы. Обратная связь позволяет нам адаптировать нашу помощь, делать её более целевой и актуальной. Надеемся, что наши усилия помогут людям пережить трудные времена и почувствовать поддержку, которую они так сильно ждут, - рассказывает руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Эвелина Макарова. - Особенно приятно, когда, вскрывая коробки для сортировки и описи, проверки сроков годности, мы находим трогательные письма: «Здравствуйте, дорогие наши ребята, - это было в отправлении для военнослужащих. Пишет вам бабушка Лида. Желаю всего самого доброго, физической выдержки. Мы вас очень ждём домой. Берегите себя. Мы гордимся вами. Победа будет за нами!».

Письма и детские рисунки, наполненные душевностью и любовью, становятся неотъемлемой частью каждой нашей посылки. Они символизируют надежду, поддержку и единство, соединяя сердца людей в общей борьбе за мир. Каждый такой жест — это наш вклад в общее дело Победы, который мы передаём с теплом и уважением.

«Мы понимаем, что каждая переданная единица груза, будь то оборудование или предметы первой необходимости, играет критическую роль в повседневной жизни тех, кто находится в сложной ситуации. Это касается как военнослужащих на передовой, так и мирных жителей, которым необходима помощь. Для военных передали технические средства - это радиостанции, прицелы, приборы ночного видения, два средства РЭП, а также средства для обогрева и утепления, различного рода стройматериалы и инструмент. От всего сердца благодарю каждого, кто принял участие в сборе всего необходимого — ваш вклад незаменим. Без этой единой поддержки невозможно было бы осуществить такую помощь, которую, я уверен, в зоне СВО ценят на вес золота», - отметил и.о. заместителя губернатора Мурманской области Владимир Евменьков.

 

 

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/pomosh-bez-granic-ocherednoj-gumanitarnyj-gruz-otpravlen-dlya-zhitelej-kurskoj-oblasti-i-uchastnikov-svo

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Комментарий к новости:В Мурманске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и плана «На Севере — жить» завершён ремонт на улице Александра Невского
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире16:00«Шоу профессий». Документальный фильм, Сезон 3 (6+)16:25«Шоу профессий». Документальный фильм, Сезон 3 (6+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Зарплатные ожидания женщин-архитекторов, маркетологов и эйчаров в Москве и Санкт-Петербурге выше, чем у мужчин-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок умеренно растут, доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области показатель собираемости за услугу по обращению с ТКО составил 95,6%-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)Минздрав России разработал план по увеличению возрастного порога продажи алкоголя
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика