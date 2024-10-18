Мурманская область продолжает поддерживать военнослужащих и пострадавший от украинских националистов регион

Пункты сбора гуманитарной помощи работают во всех муниципалитетах Кольского края, общественность активно откликается на призывы о помощи. Благодаря акции «Север помогает», инициированной главой региона, секретарём реготделения «Единой России» Андреем Чибисом, учитываются самые разнообразные нужды военных и мирного населения — от базовых товаров до сложного оборудования.

«Сегодня, по сложившейся доброй традиции, мы отправили 20 тонн ценного груза, включающий в себя не только необходимые вещи для наших защитников, но и продукты, тёплую одежду для детей и взрослых, которые так нужны курянам. Мы продолжаем активно взаимодействовать с Курским правительством, фиксируя их нужды и запросы. Обратная связь позволяет нам адаптировать нашу помощь, делать её более целевой и актуальной. Надеемся, что наши усилия помогут людям пережить трудные времена и почувствовать поддержку, которую они так сильно ждут, - рассказывает руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Эвелина Макарова. - Особенно приятно, когда, вскрывая коробки для сортировки и описи, проверки сроков годности, мы находим трогательные письма: «Здравствуйте, дорогие наши ребята, - это было в отправлении для военнослужащих. Пишет вам бабушка Лида. Желаю всего самого доброго, физической выдержки. Мы вас очень ждём домой. Берегите себя. Мы гордимся вами. Победа будет за нами!».

Письма и детские рисунки, наполненные душевностью и любовью, становятся неотъемлемой частью каждой нашей посылки. Они символизируют надежду, поддержку и единство, соединяя сердца людей в общей борьбе за мир. Каждый такой жест — это наш вклад в общее дело Победы, который мы передаём с теплом и уважением.

«Мы понимаем, что каждая переданная единица груза, будь то оборудование или предметы первой необходимости, играет критическую роль в повседневной жизни тех, кто находится в сложной ситуации. Это касается как военнослужащих на передовой, так и мирных жителей, которым необходима помощь. Для военных передали технические средства - это радиостанции, прицелы, приборы ночного видения, два средства РЭП, а также средства для обогрева и утепления, различного рода стройматериалы и инструмент. От всего сердца благодарю каждого, кто принял участие в сборе всего необходимого — ваш вклад незаменим. Без этой единой поддержки невозможно было бы осуществить такую помощь, которую, я уверен, в зоне СВО ценят на вес золота», - отметил и.о. заместителя губернатора Мурманской области Владимир Евменьков.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/pomosh-bez-granic-ocherednoj-gumanitarnyj-gruz-otpravlen-dlya-zhitelej-kurskoj-oblasti-i-uchastnikov-svo