Мурманская область продолжает подготовку заявок для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

Мурманская область традиционно станет участником Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В этом году заявки планируют направить шесть муниципалитетов региона: Апатиты, Мончегорск, Мурманск, Териберка, Ковдор и Кировск. Сейчас идет первый этап подготовки заявки, когда формируется список территорий для разработки проекта.

Как отметил вчера губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве, жители активно участвуют в этом процессе и предлагают свои идеи по благоустройству значимых пространств.

«В этом году заявку готовит и Мурманск. По нашей инициативе увеличен «проходной балл», то есть поднята планка, благодаря чему города с населением до 300 тысяч человек также могут принять участие в конкурсе. В Ковдоре и Териберке сбор предложений уже завершён, а в Мурманске, Апатитах, Кировске сегодня (10 марта. – Ред) – последний день их приёма. В Мончегорске направить предложения можно до 14 марта», – сказал Андрей Чибис.

По результатам сбора предложений жителей будут подготовлены заявки на Всероссийский этап конкурса. Их направят до 1 июня 2025 года.

Мурманская область активно участвует в данном конкурсе с 2018 года. За это время в Заполярье уже реализовано 18 проектов-победителей. В их числе масштабные и значимые для северян и гостей места: Поморская набережная в Коле, набережная на берегу залива Белого моря в Кандалакше, бульвар «Северное Сияние» в Полярных Зорях и минеральная набережная в Оленегорске.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам прошлогоднего конкурса победителями стали три проекта из Мурманской области, которые теперь будут реализованы в Мончегорске, Полярных Зорях и Коле. Разработка их проектно-сметной документации осуществляется за счёт внебюджетных средств от партнёров нашего края.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/