Мурманская область продолжает развивать взаимовыгодное сотрудничество с Республикой Беларусь

Вопросы развития двусторонних отношений и выполнения плана мероприятий рабочей группы по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества в текущем году и перспектив взаимодействия в 2022 году вошли в повестку состоявшегося в онлайн-формате заседания рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Мурманской области. На заседании была затронута тема установления прямого авиасообщения между Мурманском и Минском, открытие которого запланировано уже в следующем году.

Во встрече под председательством министра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяны Руссковой и заместителя председателя комитета экономики Минского горисполкома Татьяны Селивоник приняли участие представители органов власти и предпринимательского сообщества Мурманской области и Республики Беларусь.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, Республика Беларусь – один из основных внешнеторговых партнёров Мурманской области. В Мурманскую область из Беларуси поставляют крупнотоннажные «БЕЛАЗы», автобусы «МАЗ», дорожную технику, лифтовое оборудование, продовольственные товары, а в Беларусь из арктического региона везут апатитовый концентрат – сырьё для производства удобрений, рыбу и рыбопродукцию.

Татьяна Русскова в обращении к участникам заседания выразила надежду, что состоявшийся в ходе встречи диалог придаст импульс развитию разносторонних связей Мурманской области и Республики Беларусь, которым 10 декабря этого года исполняется 27 лет.