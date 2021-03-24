Мурманская область продолжает терять население

По предварительной оценке Мурманскстата, численность населения Мурманской области на 1 февраля 2021 года составила 732,3 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 0,9 тысячи человек (на 0,1%).

Показатели естественного движения населения:

Человек На 1 000 человек населения январь январь 2020 2021 прирост, снижение (-) 2020 2021 Родившихся 524 475 -49 8,3 7,6 Умерших 829 1014 185 13,2 16,3 в том числе

детей в возрасте до 1 года 4 - -4 7,21) - Естественный прирост, убыль (-) -305 -539 х -4,9 -8,7 Браков, ед. 290 314 24 4,6 5,0 Разводов, ед. 335 274 -61 5,3 4,4

Статистическое ведомство отмечает, что в январе текущего года в Мурманскую область прибыли 1791 мигрантов (2202 – в январе 2020 года), а выехали из нашего края 2068 человек (2368 – в январе 2020 года). Миграционное снижение в первом месяце текущего года составило 277 человек (166 – в январе 2020 года).