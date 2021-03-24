Мурманская область продолжает терять население
По предварительной оценке Мурманскстата, численность населения Мурманской области на 1 февраля 2021 года составила 732,3 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 0,9 тысячи человек (на 0,1%).
Показатели естественного движения населения:
|
|
Человек
|
На 1 000 человек населения
|
январь
|
январь
|
2020
|
2021
|
прирост, снижение (-)
|
2020
|
2021
|
Родившихся
|
524
|
475
|
-49
|
8,3
|
7,6
|
Умерших
|
829
|
1014
|
185
|
13,2
|
16,3
|
в том числе
|
4
|
-
|
-4
|
7,21)
|
-
|
Естественный прирост, убыль (-)
|
-305
|
-539
|
х
|
-4,9
|
-8,7
|
Браков, ед.
|
290
|
314
|
24
|
4,6
|
5,0
|
Разводов, ед.
|
335
|
274
|
-61
|
5,3
|
4,4
Статистическое ведомство отмечает, что в январе текущего года в Мурманскую область прибыли 1791 мигрантов (2202 – в январе 2020 года), а выехали из нашего края 2068 человек (2368 – в январе 2020 года). Миграционное снижение в первом месяце текущего года составило 277 человек (166 – в январе 2020 года).