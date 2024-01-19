Мурманская область продолжит помощь в восстановлении дорог в Приморском районе Запорожской области

Мурманская область продолжит помогать восстанавливать дороги в Приморском районе Запорожской области. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Чибис.

Правительство Мурманской области в этом году продолжает работу в рамках соглашения с военно-гражданской администрацией Приморского района, которое направлено на помощь подшефной территории в обустройстве мирной жизни.

Так, в этом году запланирован ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по улице Морской в Приморске. На эти цели будет выделено порядка 17 млн рублей, сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru