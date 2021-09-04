Мурманская область проводит марафон субботников в поддержку проекта «Чистая Арктика»

В рамках экомарафона «Чистая Арктика: от родника до океана», инициированного Единым волонтёрским центром Мурманской области и всероссийским движением «Чистая Арктика», активные горожане и волонтёры собрали мусор на «арктическом пляже» в Мурманске. А на самой прибрежной территории появились арт-объекты и скамейки. В акции приняла участие известная телеведущая и популярный экоблогер Ирена Понарошку.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал гостье об истории появления этого места отдыха в черте города и сообщил, что проект её развития включён в комплексный план «Наш Мурманск».

«На это место обратили внимание мурманчане, и вложили в него много времени и сил. Правительство совместно с администрацией города подготовили инфраструктуру для того, чтобы установить здесь систему видеонаблюдения и освещение, предприниматель поставил арт-лодки, сегодня здесь появились качели и лавочки. Все это постепенно превращает берег в место, куда можно приехать и насладиться замечательным видом Кольского залива. Территорию мы продолжим благоустраивать, такое решение принято», – сообщил губернатор и добавил, что дорога к пляжу также будет приведена в порядок.

Это уже не первый волонтерский субботник на этом месте. Инициативные мурманчане второй год самостоятельно приводят в порядок «арктический пляж». После включения Единого волонтерского центра, на заброшенную территорию обратили внимание: организован регулярный вывоз мусора, территорию включили в комплексный план развития «Наш Мурманск», субботники стали регулярными.

«История «арктического пляжа» – яркий пример того, как несколько человек, рассчитывая только на собственные силы, могут свернуть горы. Добро всегда множит добро, и сегодня мы видим, до каких масштабов разрослась идея: здесь представители крупных компаний, предприниматели, городские и региональные власти, есть поддержка всероссийского уровня. Но самое главное, эта история помогает обратить внимание на проблему загрязнения прибрежных территорий, которые часто остаются без внимания», – сказала руководитель Единого волонтерского центра Евгения Чибис.

Сегодня к волонтёрам присоединилась российская телеведущая, журналист, ведущая рубрики в шоу «Вечерний Ургант», популярный экоблогер Ирена Понарошку. Ирена выступает за бережное отношение к окружающей среде, сортирует мусор и популяризирует экологичный образ жизни. На сегодня Ирена поддерживает и масштабную общественно-гражданскую инициативу «Чистая Арктика», чьи ценности созвучны с её позицией. Известная телеведущая отмечает искренность экологического проекта, который имеет все шансы перерасти в масштабное движение.

«Мне кажется волонтёры – это особенная каста людей, у которых есть внутренний ресурс думать не только о своих потребностях, но и помогать кому-то. Это не так часто встречается в нашем обществе, и меня это потрясает. Я всегда поддерживаю любой вид волонтёрства: кто-то сдаёт кровь, кто-то помогает животным, кто-то – детям и старикам, кто-то убирает пляжи – экологическое волонтёрство. Любой такой формат – это очень заразительно, и очень мотивирует. Когда меня пригласили в Мурманскую область, я подумала, что это судьба, и надо это сделать, – рассказала телеведущая. – Люди, которые здесь выходят убирать пляжи в такую погоду – реальные герои», – поделилась мнением телеведущая.

Ирена Понарошку призвала северян присоединяться к мероприятиям проекта и рассказывать о нем друзьям и близким, следить за хештегом #ЧистаяАрктика и обязательно делиться в соцсетях постами и сториз с этим хештегом.

Итогом субботника на Кольском заливе стали десятки собранных мешков мусора. Также его участники установили волонтёрские скамейки и гигантские качели. Сюда же перекочевали спасательные лодки с площади у морского вокзала. «Продление жизни» старым лодкам – социальный проект, участвующий во всероссийской премии «Мы вместе».

Сразу после окончания уборки в Мурманске ещё один большой субботник стартовал в Териберке, по дороге к знаменитому водопаду. По его окончанию волонтеры-художники установят новый арт-объект, который частично создадут из собранного мусора. А 4 сентября марафон продолжится в Апатитах. На побережье озера Имандра пройдут командные соревнования «Чистые игры».

Планируется, что акция «Чистая Арктика: от родника до океана» объединит не менее 300 жителей Мурманской области. Продолжится и реализация масштабного всероссийского проекта «Чистая Арктика», волонтёры которого – как федеральные, так и региональные – прямо сейчас работают во всех арктических регионах. Напомним, идея «Чистой Арктики» принадлежит капитану ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову и капитану ледокола, Герою Труда Российской Федерации Геннадию Антохину. В начале июня Дмитрий Лобусов выступил с манифестом и предложил провести «большую арктическую уборку». Авторы идеи надеются, что общими усилиями удастся облагородить Арктику, очистить ее от залежей металла, горюче-смазочных материалов – всего того, что скопилось за годы освоения Арктики во времена СССР. Цель проекта – создать и реализовать большую программу по тотальной очистке Арктики «Чистая Арктика» объединяет экоактивистов, научное сообщество, государство, бизнес и широкую общественность.