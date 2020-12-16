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Мурманская область. Арктика (16+)16.12.20 11:15

Мурманская область проводит мероприятия в интересах чистой экологии Севера

Российско-финский вебинар «Совместные действия в интересах чистой экологии Севера, включая сокращение выбросов черного углерода и иных выбросов в Мурманской области в контексте природоохранного партнёрства «Северного измерения» (СИ) состоялся накануне.

С приветственным словом от регионального правительства выступила заместитель губернатора Ольга Кузнецова. Вице-губернатор отметила, что важнейшим направлением для Мурманской области является очистка территории от объектов накопленного экологического ущерба, связанных с прошлой хозяйственной деятельностью и обеспечение защиты природной среды Арктики.

«В этом году благодаря поддержке Минприроды России в рамках национального проекта «Экология» мы приступили к рекультивации пометохранилища «Снежная», а в 2021 году на территории региона планируется начать ликвидацию самой крупной за Полярным кругом свалки твердых отходов в Дровяном. Также одним из ключевых направлений для Мурманской области является очистка от затонувших объектов Кольского залива Баренцева моря», – отметила Ольга Кузнецова.

Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Анна Багрова рассказала о проблеме загрязнения атмосферного воздуха сажей и пылью и дорогостоящих природоохранных мероприятиях, которые успешно проводит АО «ММТП».

Так, торговый порт установил стационарную систему пылеподавления на базе туманообразующих пушек, а также пыле/ветрозащитное ограждение, которое позволило значительно снизить пыление отвалов угля. Высота экрана – 20 метров, общая площадь смонтированных панелей – более 27 тысяч квадратных метров.

Информацию о потенциале региона в части возможностей использования возобновляемых источников энергии, строящемся ветропарке в Кольском районе, гидроэлектростанциях представила первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Алена Кузнецова в докладе «Снижение выбросов в атмосферу за счёт развития альтернативных источников энергии в Мурманской области».

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, «Северное измерение» – совместная политика четырёх равноправных партнеров – Европейского Союза (ЕС), Российской Федерации, Норвегии и Исландии. Страны-члены ЕС также участвуют в сотрудничестве в индивидуальном качестве. Республика Беларусь, которая входит в регион Балтийского моря, участвует в практических аспектах сотрудничества. США и Канада имеют статус наблюдателей СИ.

Цель СИ – поддержка стабильности, благосостояния и устойчивого развития в регионе посредством практического сотрудничества. «Северное измерение» охватывает широкий спектр сфер: окружающую среду, ядерную безопасность, здравоохранение, энергетику, транспорт, логистику, развитие торговли и инвестиций, научные исследования, образование и культуру и др.

 

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