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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.25 17:00

Мурманская область расширяет поддержку для женщин в декрете: запущен проект «Мама в деле» и дополнен проект «Работа рядом»

23 июня на оперативном совещании правительства Мурманской области обсудили реализацию губернаторского проекта «На Севере – малыш», направленного на создание благоприятных условий для семей на всех этапах жизни.

Координатор проекта Эллина Харлан отметила, что специалисты уже провели 42 лекционных занятия о репродуктивном здоровье для 1161 подростка, организовали 26 профилактических бесед с охватом 979 школьников. Особое внимание уделяется диспансеризации – уже завершено 23267 обследований, что на 30% больше результатов прошлого года. На предприятиях региона внедрено 75 корпоративных программ здоровья, а в октябре запланирован конкурс на лучшую практику.

С апреля более 243 пар в Мурманской области получили «Сертификат молодожёнов», дающий право на комплексное обследование по «зелёному коридору».

Для будущих родителей работает чат-бот «Жизнь в руках», обратившись в который можно получить информацию о мерах поддержки и записаться к специалисту. С начала года зафиксировано более 1,5 тысячи обращений, что на 53% больше, чем в прошлом году. Благодаря программе мотивации медиков удалось сохранить 17 беременностей.

В регионе активно модернизируется медицинская инфраструктура. В июле завершится реконструкция женской консультации в Печенге, в 2026 году работы пройдут в Мурманске и Кандалакше. Пациентки высоко оценивают качество услуг: средний балл врачей – 9,17 из 10.

Осенью 2025 года на базе Перинатального центра откроется Единый центр планирования семьи. Уже проведено 5 аукционов на закупку оборудования, ещё 4 – в процессе. Центр будет работать по принципу «одного окна» с мультидисциплинарным подходом. Дополнительно действует программа «Такси беременным», по которой в текущем году уже произведено 1107 выплат, и запущена система «Регистр беременных».

Образовательная составляющая проекта включает 11 кабинетов «Школы беременных», 13 «Кабинетов здорового ребёнка» и проект «Школа будущих родителей» в пространствах «СОПКИ.СЕМЬЯ». В сентябре запланирован запуск нового направления консультаций по грудному вскармливанию от «Молочных фей».

Особое внимание уделяется социальной поддержке. Для многодетных семей введено первоочередное право на заключение социальных контрактов, введены автоматические выплаты ко Дню знаний и приоритет на получение путевок в лагеря. По проекту «Мама в деле» уже состоялось 40 мероприятий по профессиональной реабилитации, несколько северянок получили гранты на открытие бизнеса. Расширен проект «Работа рядом»: теперь участвовать в нем могут и мамы в декрете. Кроме того, 27 июня состоится форум работодателей, где представят лучшие корпоративные практики.

«Проект создаёт комплексную экосистему поддержки семьи, где каждое направление работает согласованно. Уже сегодня мы видим реальные результаты – сохраненные беременности, довольных пациенток, востребованные сервисы. Это только начало системной работы», – подчеркнула координатор проекта «На Севере – малыш» Эллина Харлан.

В обсуждении вопроса принял участие и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. Он отметил, что это важный проект, который позволяет всесторонне поддерживать семьи, материнство и детство в нашем регионе:

— Большой блок в нём отведён именно психологической и медицинской помощи молодым северянам, планирующим или уже ставшим родителями, а также возможности их дальнейшего развития и самореализации. Например, для женщин в декрете большое значение имеет чувство своей «нужности» и вовлеченности в общественную жизнь. Проект предлагает таким северянкам помощь в поиске дополнительной занятости, начиная от консультаций и поиска подработки, заканчивая оформлением самозанятости и получением единовременной финансовой помощи. Важно, что проект очень гибкий, постоянно расширяется и дополняется, подстраиваясь под запросы тех, на кого рассчитан.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549077/#&gid=1&pid=1

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