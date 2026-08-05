Мурманская область расширяет программу развития автотуризма

Автопутешествия по Кольскому Заполярью становятся ещё привлекательнее. Мурманская область расширяет региональную программу развития автомобильного туризма. Программа актуализирована на основе рекомендаций Минэка РФ и нацелена на создание максимально комфортных и безопасных условий для путешественников, исследующих живописные просторы Кольского полуострова на автомобиле.

Ключевое изменение – значительное расширение перечня мероприятий. Обновленная программа охватывает обустройство маршрутов, поддержку бизнеса и модернизацию дорожной инфраструктуры. Её мероприятия включают в том числе развитие придорожного сервиса (создание автокемпингов и информационных центров); обновление подъездов к ключевым туристическим объектам для повышения безопасности поездок; расширение туристической навигации на основных маршрутах.

«Сегодня каждый третий турист, отправляющийся в Российскую Арктику, выбирает именно Кольское Заполярье. Расширенная программа развития автотуризма призвана сделать этот выбор ещё более оправданным, а путешествие – незабываемым», – пояснила министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор.

Программа развития автотуризма в Мурманской области опирается на уже разработанные популярные автомобильные маршруты по Кольскому Заполярью.

Маршрут «Городские пейзажи и старинные села: на авто по Кольскому полуострову» (1540 км, 4 дня) идеален для знакомства с историей, культурой и ключевыми достопримечательностями региона. Ключевые точки маршрута: Мурманск, Териберка, Самь-Сыйт, Ревда, Ловозеро, Кировск, Умба, Варзуга, Кандалакша.

Маршрут «Путешествие по Мурманской области: от Белого до Баренцева моря» (1582 км, 9 дней) позволяет увидеть два моря, уникальные ландшафты и отдаленные уголки Кольского полуострова. Ключевые точки: Кандалакша, Умба, Варзуга, Кузомень, Ловозеро, полуострова Рыбачий и Средний, Териберка, Мурманск.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/572125/#&gid=1&pid=1