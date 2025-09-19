Мурманская область развивает сотрудничество с Алтайским краем

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на этой неделе в Мурманской области работает делегация Алтайского края. На официальной встрече с делегацией заместитель губернатора Мурманской области – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова представила экономический потенциал региона и реализуемые проекты, а также рассказала о рыбодобывающей промышленности и туризме Заполярья. Коллеги из Алтайского края презентовали основные векторы развития промышленности и производства в своем регионе.

Стороны обсудили основные направления межрегионального сотрудничества и перспективы развития, закрепив договоренности подписанием плана мероприятий на 2025-2028 годы по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Администрацией Алтайского края и правительством Мурманской области.

В рамках деловой части визита состоялось несколько профильных круглых столов по кооперации Алтайского края и Мурманской области в сфере добывающей промышленности, металлургии и ТЭК; продовольствия; санаторно-курортного туризма. Также состоялись переговоры по поставкам местной рыбной продукции.

В ближайшие дни делегация Алтайского края посетит производственные предприятия и площадки Мурманской области. Делегацию возглавляет Виталий Снесарь, заместитель председателя правительства Алтайского края – руководитель администрации губернатора и правительства Алтайского края. В состав делегации вошли министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка, руководители предприятий по производству котельного оборудования, полимерных композиционных материалов, продуктов мукомольной и крупяной промышленности, сыров, а также представители санаторно-курортных учреждений, рыбоперерабатывающей компании и комбината школьного питания.

