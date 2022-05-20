Мурманская область развивает сотрудничество с Республикой Беларусь

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, транспорт, лёгкая промышленность и продукты питания – расширение торгово-экономического сотрудничества Мурманской области с Республикой Беларусь обсудили накануне на рабочей встрече заместителя губернатора Ольги Кузнецовой с руководителем отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Санкт-Петербурге Игорем Милидовичем.

«У нашего сотрудничества есть результаты в цифрах: порядка 300 БЕЛАЗов работают на горнодобывающих предприятиях региона, более 200 автобусов совершают пассажирские перевозки, ну а все северяне знают и любят молочную и мясную продукцию. Мы рассчитываем на расширение этого сотрудничества в разных сферах, в том числе, покупки сельскохозяйственной техники и нового пассажирского транспорта, а также в сфере развития аквакультуры», – отметила Ольга Кузнецова.

Республика Беларусь традиционно является основным внешнеторговым партнером Мурманской области среди стран Евразийского экономического союза. В 2021 году внешнеторговый оборот составил 5,4 млн долларов США.

«У нас есть интересные предложения по коммунальной тематике и специальной технике. Нас интересует портовая инфраструктура. Мы нацелены развивать гуманитарные и культурные связи», – подчеркнул Игорь Милидович.

Также участники встречи обсудили подготовку к проведению заседания рабочей группы по сотрудничеству Мурманской области с Республикой Беларусь и предстоящую бизнес-миссию Мурманской области, которые состоятся 6-9 июня в Минске, сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики.