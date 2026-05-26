Мурманская область с размахом отметит 88-й день рождения: во всех муниципалитетах пройдет более 150 культурных и просветительских событий

В честь Дня образования Мурманской области для северян подготовлено более 150 ярких культурных и просветительских событий. Ключевые мероприятия пройдут в Мурманске: книжная ярмарка «Читай север!», гастрономический фестиваль, киномарафон и концерт группы «УмаТурман». С подробным докладом на эту тему на оперативном совещании выступила заместитель губернатора региона Анна Головина

Праздничные концерты, выставки, краеведческие квизы и интерактивные программы пройдут во всех муниципалитетах Кольского Заполярья. Областной добровольческий форум «Моя малая Родина» объединит активную молодежь и лидеров общественных объединений в мурманском центре «Лапландия», в нем примут участие свыше 100 ребят.

В ЗАТО Александровск состоится праздничный концерт «С Днём рождения, Мурманская область!», в Кировском историко-краеведческом музее жителей ждет интерактивное приключение «Удивительные места Мурманской области». В Кольской детской библиотеке юных эрудитов проверят на знание малой родины в викторине «Край, где смыкается небо с землей», в Кильдинском дворце культуры подготовлена экспозиция «Кольский север», а в Мончегорске северян приглашают на фестиваль духовной музыки «Светоч».

«Главной книжной площадкой Заполярья станет Мурманск. С 29 по 31 мая в столице Русской Арктики состоится ярмарка нового формата «Читай север!». Основные активности развернутся под открытым небом – на обновленной улице Ленинградской, также мероприятия пройдут в Центре научно-технологического творчества «Родина» и Центре современного искусства «СОПКИ.21А». В программе: встречи с известными современными авторами, киномарафон «Кольский Экран», интерактивная площадка «Книжный переполох», вечер поэзии и авторской песни «Земля Героев»», – сказала Анна Головина.

Значимое событие ярмарки – торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской Арктической литературной премии имени В.С. Маслова. Премия присуждается по инициативе губернатора Андрея Чибиса и Союза писателей России в трёх номинациях: «Современная проза», «Современная поэзия» и «Кольское Заполярье – ворота Арктики». С подробной программой ярмарки можно ознакомиться по ссылке.

Вице-губернатор также рассказала о мероприятиях, которые подготовили учреждения культуры региона. Так, Мурманский областной театр кукол приглашает юных северян на спектакль «Легенды полярной ночи», краеведческий музей – на экскурсию «Праздник в краю родном», а специалисты областного художественного музея проведут прогулку по центральной части города «Исчезнувшие гипсовые скульптуры». 28 мая в Драматическом театре состоится торжественное мероприятие, посвященное 88-летию со дня образования Мурманской области. Отличившимся северянам вручат награды.

Кульминацией празднования станут народные гуляния и гастрономическая ярмарка в центре города. С 29 по 31 мая на улице Воровского лучшие рестораторы представят блюда арктической кухни из оленины, рыбы и северных дикоросов. 30 мая с 13.00 на улице Ленинградской начнётся праздничный концерт, где выступят лучшие коллективы Мурманской области, группы «Белые медведи» и «Музыкальный рубеж». Специальный гость — группа «УмаТурман», музыканты выйдут на сцену в 19.00.

В оперативном совещании принял участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

- День Мурманской области - это праздник, который объединяет всех жителей, независимо от возраста, профессии и взглядов, - отметил Сергей Дубовой. – Каждый своим трудом вносит свой вклад в развитие нашего Арктического региона. Традиционно в конце мая - начале июня в муниципальных образованиях проходит большое количество мероприятий, приуроченных к очередной годовщине региона. Особенно важно, что в них активно участвуют образовательные организации: у молодёжи нужно воспитывать чувство гордости за наш суровый, но прекрасный край с богатой историей и возможностями.

Обо всех событиях можно узнать в специальной подборке «День Мурманской области» на региональном портале «Наш Север» в разделе «Афиша».

