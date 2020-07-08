Мурманская область собирается писать «Литературный диктант»

26 сентября по инициативе Мурманской областной универсальной научной библиотеки впервые пройдёт межрегиональная акция «Литературный диктант».

«Многие из нас слышали и даже становились участниками тотального, географического, этнографического, культурного и музыкального диктантов. И только литература по какой-то причине оказалась незаслуженно забыта. Мурманская областная научная библиотека решила восстановить справедливость», – рассказали организаторы.

Инициативу поддержал ряд библиотек региона и России. Перечень площадок, на которых пройдёт мероприятие, будет опубликован заранее.

Участников акции «Литературный диктант» ждёт 24 вопроса по произведениям русской художественной литературы с вариантами ответов и одно творческое задание. На выполнение отводится 1 час. Справившихся с диктантом на «хорошо» и «отлично» ждут призы.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, проверить свои литературные знания и подготовиться к диктанту можно, регулярно выполняя задания – решая литературные кроссворды, задачи и викторины – в группе Мурманской областной научной библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». 17 июля в 12 часов северян приглашают на очередную видеовикторину «Угадай читателя».