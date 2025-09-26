Мурманская область сохранила позицию в числе регионов-лидеров по уровню конкуренции в закупках

По итогам проведенного ФАС России анализа уровня конкуренции в госзакупках Мурманская область в I полугодии 2025 года заняла 6-е место.

Основными критериями, по которым проводится оценка субъектов РФ, являются: количество участников закупки, признанных соответствующими по итогам определения поставщика; экономия по итогам заключения контрактов; объем расторгнутых контрактов; объем несостоявшихся закупок; доля обоснованных жалоб.

Регион не первый год входит в десятку субъектов страны с высоким уровнем конкуренции, что стало возможным благодаря проводимой работе правительства Мурманской области, уполномоченного органа – комитета по конкурентной политике Мурманской области, региональной команды специалистов в сфере закупкам.