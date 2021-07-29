Мурманская область сохраняет лидерство по числу резидентов Арктической зоны

В Мурманской области зарегистрирован 60 резидент Арктической зоны. Им стала индивидуальный предприниматель Людмила Кримлян. Наш регион по-прежнему лидирует по числу резидентов, сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики.

Инвестиционный проект предусматривает строительство в Мурманске двух магазинов, в которых будет реализовываться свежая и фабричная рыбопродукция, а также морские деликатесы.

«Режим Арктической зоны – беспрецедентная поддержка малого и среднего предпринимательства, так как необходимые минимальные вложения в проект 1 миллион рублей. Вложения в проект Людмилы Кримлян составят порядка 13 миллионов рублей. Важно, что предприниматель обеспечит не только себя работой, но и создаст дополнительные рабочие места», - отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Подробнее ознакомиться с условиями и подать заявку на получение статуса резидента АЗ РФ можно через электронный кабинет на инвестиционном портале Арктической зоны России.