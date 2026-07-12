Мурманская область сохраняет лидерство в рыбохозяйственном комплексе России: итоги заседания рыбохозяйственного совета

В преддверии Дня рыбака под председательством губернатора Андрея Чибиса состоялось очередное заседание территориального рыбохозяйственного совета.

В преддверии Дня рыбака под председательством губернатора Андрея Чибиса состоялось очередное заседание территориального рыбохозяйственного совета.

«Мы проводим заседание в преддверии главного праздника всех, кто связал свою жизнь с морем и рыбной отраслью, – Дня рыбака. Это хороший повод не только обсудить важные вопросы, но и выразить благодарность людям, которые своим ежедневным трудом развивают рыбохозяйственный комплекс Мурманской области. Спасибо коллегам за профессионализм, ответственную работу и вклад в развитие одной из ключевых отраслей нашего региона», – сказал Андрей Чибис.

Он вручил Памятные адреса губернатора Мурманской области представителям Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота, группы компаний «Русский краб», Союза рыбопромышленников Севера и компании «Мурман СиФуд».

В рамках заседания участники обсудили ключевые вопросы развития отрасли, кадровое обеспечение, а также возрождение величия главного праздника всех, кто связал свою жизнь с морем.

«Несмотря на изменчивую геополитическую ситуацию и новые сложности, отрасль показывает серьёзные достижения и победы. За первые 5 месяцев текущего года экспортная выручка выросла на 50%. Это очень хороший показатель. Зарплата растёт, - прирост почти 14% просто к учётному периоду прошлого года. Мурманская область остаётся одним из лидеров рыбохозяйственного комплекса России. Доля региона в общероссийском вылове составляет 9% – каждая 11-я тонна выловлена в Мурманской области. Только за январь–май 2026 года общий вылов водных биоресурсов превысил 143 тысячи тонн», – сообщил Андрей Чибис.

Благодаря совместной работе правительства Мурманской области и рыбохозяйственной отрасли удалось добиться ряда ключевых решений. Так, с 1 сентября 2026 года вступит в силу закон, разрешающий переработку печени трески на бортах прибрежных судов. Организован любительский лов краба и рыбы. Прорабатывается вопрос об исключении требований по ветхим судам. Поддержана инициатива по устранению правовой неопределённости в части экспорта переработанной на заводах прибрежных регионов рыбной продукции из уловов прибрежного рыболовства.

«Ряд выработанных инициатив находится в отработке с федеральными органами власти, благодарю всех коллег за помощь и поддержку в продвижении столь важных для региона вопросах», – отметил губернатор.

Министр развития Арктики и экономики Светлана Панфилова акцентировала внимание на том, что базовая отрасль экономики Мурманской области в последние годы сталкивается с определенными вызовами и трудностями.

«И надо отдать должное уважение компаниям, - при такой ситуации в геополитическом пространстве они быстро находят пути решения: улучшают логистику, снабжение судов. Несмотря на непростое положение в отрасли, мы все равно может говорить о его устойчивости: компании продолжает свою деятельность, суда выходят в море», – сказала Светлана Панфилова.

Губернатор подчеркнул, что обеспечение кадрового потенциала - важнейший вопрос для будущего развития компаний.

Как пояснила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, для предприятий рыбохозяйственного комплекса ключевыми являются два направления: судовождение на морских путях, эксплуатация судового оборудования и водные биоресурсы и аквакультура в Арктическом регионе.

«Ориентация на профессии, необходимые для рыбопромышленной отрасли, начинается уже со школьной скамьи. В Мурманске открыт Губернаторский лицей, который реализует направление «Арктические биоресурсы и биотехнологии». Данное направление синхронизировано с обучением в МАУ. Важно понимать: первый выпуск из лицея состоится уже в 2027 году. Эти ребята станут нашим кадровым резервом высшей квалификации, но уже сейчас они формируют запрос на качественное профессиональное образование», – отметила Диана Кузнецова.

Базисом всей инженерной подготовки отрасли остается Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева. В 2026 году ему исполняется 94 года. Сегодня колледж ежегодно выпускает более 300 человек при общем контингенте свыше 1700 студентов, оставаясь ключевым поставщиком среднего командного состава. Для обеспечения набора ведется системная работа со школами: организованы экскурсии на производственные площадки партнера, включая цех по передержке живого краба, запущен институт амбассадоров «Профессионалитета» из числа лучших студентов для работы со школьниками выпускных классов.

Кроме того, в МАУ установлен и введен в эксплуатацию первый объект Берегового учебно-тренировочного центра. Он признан лучшим среди гражданских вузов страны – это гордость Мурманской области и ключевой ресурс для подготовки кадров.

Ещё одним вопросом повестки рассмотрели реализацию проекта «Наша рыба». Проект запущен в рамках народной программы «На Севере - жить!» и стал любим северянами. За время работы ярмарок населению реализовано практически 1700 тонн свежей рыбы и морепродуктов.

«Мы продолжаем работать для жителей региона, обеспечивая доступ к свежей и качественной рыбной продукции. Проект «Наша рыба» - яркий пример того, как инициатива становится реальной помощью северянам», – резюмировал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571024/#&gid=1&pid=21

Инфографика предоставлена Мурманскстатом.

