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Мурманская область. Арктика (16+)18.03.25 11:30

Мурманская область сохраняет лидирующие позиции по числу резидентов АЗРФ, а число самозанятых за год выросло на 33%

Мурманская область остаётся лидером по числу резидентов Арктической зоны России, а число самозанятых в регионе за последний год выросло на 33%. Об этом вчера на традиционном оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Сейчас в регионе 298 резидентов Арктической зоны, в том числе 8 – в ТОР «Столица Арктики». Обращаю внимание, что эти механизмы предоставляют налоговые льготы, снижение страховых взносов и административные преференции. Только от резидентов АЗРФ в регион привлечено более 264 млрд рублей. А всего объём инвестиций, начиная с 2019 года, составил 1,5 трлн рублей. Для нас, конечно, самый главный показатель – это экономический рост и развитие, т.к. от этого появляются возможности для реализации общественно значимых проектов и обустройства наших городов и поселков», – отметил глава региона.

Андрей Чибис подчеркнул, что на январь 2025 года в Мурманской области зарегистрировано более 26 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и 37,8 тысячи самозанятых.

В 2024 году предприниматели активно пользовались мерами государственной поддержки. В частности, программа «Губернаторский старт» позволяет получить гранты до 2 млн рублей. С 2020 года в рамках этой инициативы поддержано 164 проекта на сумму 184 млн рублей.

«У нас действует целый набор образовательных программ, но здесь нужно усилить работу. Коллеги, важно, чтобы принцип «льготы в обмен на инвестиции» работал. Прошу провести широкую разъяснительную работу с предпринимателями, арендаторами земельных участков, если необходимо, точечно раздать информацию о том, на что они имеют право», – подытожил Андрей Чибис.

Говоря об итогах работы Уполномоченного по защите прав предпринимателей Мурманской области за последний год, губернатор отметил, что за этот период в адрес бизнес-омбудсмена поступило 406 обращений. Основные вопросы касались аренды и имущественной поддержки, налогового регулирования, а также разрешения споров. По результатам аналитической работы были внесены изменения в региональное законодательство, правила предоставления финансовых средств, а также сформированы новые виды и направления поддержки.

Подробнее об этом на оперативном совещании рассказала Уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурманской области Марта Говор.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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