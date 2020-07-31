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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.20 08:30

Мурманская область сохраняет статус региона c очень высоким уровнем открытости бюджетных данных

Научно-исследовательским финансовым институтом при Министерстве финансов России (НИФИ) опубликованы результаты оценки субъектов по уровню открытости бюджетных данных. По итогам оценки раздела «Первоначально утверждённый бюджет» Мурманская область отнесена к группе «А», куда включены субъекты «с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных». При этом наш регион набрал максимально возможное количество баллов.

На первом этапе мониторинга, который проводился в период с 29 января по 26 мая текущего года, оценивались следующие показатели:

- публикация первоначально принятого закона о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в открытом доступе на сайте, предназначенном для размещения бюджетных данных;

- наличие в составе закона о бюджете приложений, как в части прогнозируемых объемов поступлений по видам доходов, так и в части распределения бюджетных ассигнований по разделам и подразделам;

- наличие в составе закона о бюджете сведений об общем объеме межбюджетных трансфертов, предусмотренных местным бюджетам;

- доля субсидий местным бюджетам на 2020 год, распределенная законом о бюджете по муниципальным образованиям.

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