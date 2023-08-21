Мурманская область среди лидеров: Единая окружная конкурсная комиссия всероссийской премии «Экспортёр года» определила победителей в СЗФО

По решению комиссии, состоящей из представителей федеральных министерств, центров поддержки экспорта, Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) и предпринимательских объединений, победителями стали как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия.

Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

«Перед промышленностью Северо-Западного федерального округа очень остро стоял вопрос адаптации к новым условиям из-за ориентации в силу объективных причин на западные рынки. Отрадно, что предприятия региона не сбавили обороты, смогли расширить географию присутствия за счет новых рынков сбыта и увеличить экспортную выручку. Реагируя на запросы компаний, мы запустили также отдельные меры, направленные именно на поддержку экспортёров СЗФО и загрузку местных портов. Поздравляю победителей окружного этапа и желаю им успехов в дальнейшей экспортной деятельности», - отметил первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков.

«Несмотря на непростые климатические условия, в Северо-Западном федеральном округе динамично развивается сельское хозяйство и растёт объём поставок продукции АПК за рубеж. Наибольший экспортный вклад вносят продукция масложировой отрасли и пищевой и перерабатывающей промышленности, а также рыба и морепродукты. Самые высокие результаты по поставкам на мировой рынок демонстрируют Калининградская, Мурманская области и Санкт-Петербург. Премия «Экспортёр года» позволяет нашим производителям расширить географию экспорта и открывает перед ними новые рынки сбыта», — отметил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин.

Как сообщает РИА «Новости», лидером округа по экспортным результатам стал Санкт-Петербург. Петербургские компании заняли больше всего призовых мест - 24.

Первое место в номинации «Экспортёр года в сфере базовой продукции АПК» у малого бизнеса заняло ООО «Рыбные Мануфактуры Мурманск», Мурманская область. Экспортирует замороженную, консервированную и прочую продукцию из рыбы.

Лучшим молодым предпринимателем-экспортёром у малого бизнеса стала Ирина Пономарева, индивидуальный предприниматель, руководитель компании «MurmanskSnowflake» (Мурманская область). Компания выпускает пищевой и сувенирный продукт северного хозяйства.

Определение победителей и призёров «Экспортера года» проходило в два этапа: первый проходил на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, были отобраны лучшие экспортёры страны.

Лучших экспортеров России - победителей и призёров федерального этапа - наградят в Москве на форуме «Сделано в России» 19-20 октября. На форум уже открыта регистрация на сайте.

Фото: https://www.exportcenter.ru/awards/