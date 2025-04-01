Мурманская область среди лидеров по модернизации коммунальных сетей на Северо-Западе

С 2022 года Мурманская область уверенно входит в топ регионов Северо-Запада по темпам обновления коммунальной инфраструктуры. По данным ППК «Фонд развития территорий», регион успешно реализует программы модернизации с привлечением льготных займов из «Фонда национального благосостояния» и дополнительной поддержки из федерального бюджета.

За отчётный период в Мурманской области построено и обновлено 42,8 км коммунальных сетей, что подтверждает стремление руководства региона обеспечить качественное и устойчивое развитие инфраструктуры.

«Состояние коммунальной инфраструктуры является ключевым фактором, влияющим на качество жизни граждан. Мы непрестанно работаем над обновлением и модернизацией систем не только за счёт бюджетных средств, но и с использованием финансовых инструментов «Фонда национального благосостояния», – подчеркнула заместитель губернатора и министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алла Истомина.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, реализация программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» входит в стратегический план развития региона «На Севере – жить!», рассчитанный до 2030 года. Данный план разработан на основе национальных приоритетов, определённых Президентом России, с учётом 72 тысяч предложений, полученных от жителей Севера, что свидетельствует о всестороннем подходе к улучшению качества жизни в регионе.