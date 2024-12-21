Мурманская область среди лидеров по объёму погрузки удобрений

Экспортные перевозки удобрений по сети ОАО «Российские железные дороги» в направлении портов в январе-ноябре 2024 года выросли на 17,5% — до 32,8 млн тонн.

Как сообщает телеграм-канал РЖД, большую часть перевезли в направлении портов Северо-Запада — 24 млн тонн (+25,4%), Юга — 3,7 млн тонн (+8,9%) и Дальнего Востока — 145,6 тысячи тонн (рост в 1,8 раза).

Всего за 11 месяцев текущего года на сети железных дорог погружено 61,7 млн тонн удобрений, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерами по объёму погрузки стали Пермский край — 16,7 млн тонн (+21%), Мурманская область — 13,6 млн тонн (+4,5%) и Новгородская область — 4,8 млн тонн (+7,7%).