Мурманская область среди лидеров по объёму производства продукции товарной аквакультуры в России

Объём производства продукции товарной аквакультуры в России в первом полугодии 2021 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 211 тыс. тонн.

По оперативным данным Росрыболовства, основной объём рыбы и других гидробионтов выращен предприятиями Северо-Западного федерального округа, где показатель увеличился на 62% – до 71,7 тысячи тонн. В Дальневосточном округе производство выросло на 19% – до 54,6 тысячи тонн. В тройку лидеров входит Южный федеральный округ: здесь за два квартала выращено 53,2 тысячи тонн рыбоводной продукции, что на 16% больше аналогичного показателя прошлого года.

Среди регионов, где выращено больше всего продукции: Приморский край – 54,5 тысячи тонн, Мурманская область – 48,3 тысячи тонн, Ростовская область – 17 тысячи тонн, Краснодарский край – 16,5 тысячи тонн, Астраханская область – 14,9 тысячи тонн и Республика Карелия – 14 тысяч тонн.