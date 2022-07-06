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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.22 10:15

Мурманская область среди наиболее активных регионов Национального рэнкинга «Наш вклад»

Опубликованы результаты Национального рэнкинга «Наш вклад» - первого в России рэнкинга, оценивающего вклад бизнеса и некоммерческих организаций (НКО) в реализацию национальных проектов и достижение национальных целей. 71 компании и НКО, представившие 157 социальных программ, стали финалистами и получили статус «Партнёр национальных проектов».

Напомним, Национальный рэнкинг «Наш вклад» - первый в России рэнкинг, оценивающий вклад бизнеса и некоммерческих организаций (НКО) в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов.

61% компаний-финалистов рэнкинга предоставили информацию об объёме добровольных социальных инвестиций, который превысил 4 млрд рублей. Проекты участников Национального рэнкинга «Наш вклад» охватили все 85 субъектов Российской Федерации.

Среди наиболее активных регионов: Мурманская область (57 программ); Красноярский край (53 программы); Кемеровская область (47 программ); Москва (46 программ); Краснодарский край (46 программ); Пермский край (46 программ); Томская область (46 программ).

В рамках Национального рэнкинга «Наш вклад» наиболее популярными для реализации социальных программ стали национальные проекты: «Образование», «Экология» и «Демография». Большая их часть реализуется НКО (38% финалистов), на крупный бизнес приходится 34%, на средний — 7%, малый — 11%, госкорпорации и госкомпании – 10%.

В числе финалистов социально и экологически значимые проекты: Молодёжный совет «Почты России», проект АО «МКХ «ЕвроХим» Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии, «Цифровая экология» от ООО «Большая Тройка», система «Говорящий город», проект поддержки будущих мам «Приданное малышу».

Результаты Национального рэнкинга «Наш вклад» за 2021 год опубликованы на сайте рэнкинг.национальныепроекты.рф.

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