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Мурманская область. Арктика (16+)22.10.21 12:30

Мурманская область среди регионов-лидеров кредитного благополучия населения

В пятерку лидеров рейтинга кредитного благополучия населения, подготовленного Фондом развития гражданского общества по итогам первого полугодия, вошли ЯНАО, Магаданская область, НАО, Чукотка, Сахалинская область.

Также в первой десятке списка Камчатский край, Москва, Якутия, ХМАО и Мурманская область.

Как пишут «Известия», авторы исследования отмечают, что индекс кредитного благополучия отражает, сколько минимальных региональных потребительских корзин содержит свободная от долговых обязательств часть среднемесячной зарплаты. Исследование было подготовлено на основе данных Центробанка о суммах кредитов, выданных в субъектах. Также использовались сведения Росстата о численности экономически активного населения, на основании которых была рассчитана сумма займов на душу экономически активного населения по состоянию на 1 июля 2021 года. Кроме того, исследование учитывало показатель доли среднемесячной зарплаты, которая приходится на кредит в среднем у одного работающего в субъекте, размер средней зарплаты и минимальную стоимость жизни (стоимость потребкорзины).

Всего в рейтинг лидеров кредитного благополучия вошли 35 субъектов. Во второй его десятке оказались Ингушетия, Санкт-Петербург, Коми, Красноярский край, Амурская область, Республика Крым, Томская и Астраханская области, Дагестан и Забайкальский край.

В третью десятку вошли Иркутская и Архангельская области, Хабаровский край, Кемеровская область, Приморский край, Севастополь, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкария, Чечня и Челябинская область. Замыкают рейтинг Липецкая, Калужская, Московская, Курская и Ленинградская области.

Также, согласно исследованию, лидерами списка с самой высокой средней зарплатой стали: ЯНАО — 143 тысячи рублей, Чукотка — 132 тысячи, Магаданская область — 118 тысяч, Камчатка — 107 тысяч и Москва —105,2 тысячи рублей. Меньше всего эти показатели у Чечни — 30 тысяч рублей.

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