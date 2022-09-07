Мурманская область стала финалистом Всероссийского конкурса проектов региональной информатизации «ПРОФ-IT»

Второй этап Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT» завершён. Лучшие определены в 14 основных номинациях.

В номинации «Управление транспортом и дорожным хозяйством» финалистом стала Мурманская область. Регион представил систему мониторинга уборки территории муниципальных образований (СМУТ), с помощью которой можно оперативно назначать задания на выполнение работ по уборке, а также следить за передвижением дорожной техники.

Всего в финал «ПРОФ-IT» из 345 проектов, участвовавших в конкурсе, вышли 50. Отбирать победителей в рамках деловой программы форума «ПРОФ-IT.2022» будет профессиональное жюри. В его состав войдут представители из 85 российских субъектов, а также федеральных министерств и ведомств.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, церемония награждения лучших практик региональной информатизации пройдет 3-4 октября 2022 года в «Экспофоруме» Санкт-Петербурга.

В 2021 году Мурманская область уже была отмечена в рамках конкурса «ПРОФ-IT». Тогда Цифровой туристический гид региона вышел в финал и занял второе место в номинации «Культура».

Фото: https://gov-murman.ru