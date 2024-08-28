Мурманская область стала лауреатом I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды в номинации «Лучший регион по вовлечению бизнеса и городских сообществ в развитие городской среды». Церемония награждения состоялась в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», который проходил в Калуге с 24 по 26 августа, а награды лучшим регионам вручил лично Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

«Проект «Формирование комфортной городской среды», который реализуется уже который год, достоин своей национальной премии. Мы видим интерес и по голосованию за объекты благоустройства, которое проходит ежегодно. В этом году 17 миллионов человек проголосовали за ту или иную общественную территорию», — сказал на церемонии Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Лауреаты были определены в 18 номинациях. Наградами отмечены регионы и эксперты, которые внесли значимый вклад в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» за последние пять лет.

В Мурманской области за последние пять лет количество городов с неблагоприятной городской средой сократилось более, чем в два раза – и это только один из ряда положительных эффектов федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного президентом Владимиром Путиным. Так, в соответствии с индексом качества городской среды, рассчитанным Минстроем России, доля городов с благоприятной средой в регионе возросла на 69% от общего количества городов.

«За всеми озвученными цифрами стоит реальная работа по созданию комфортной среды. С 2019 года в рамках федерального проекта на территории Мурманской области создано 147 общественных пространств, которые каждый день используются жителями для прогулок или активного отдыха. Обновлено около тысячи дворовых территорий», – сообщила заместитель губернатора Мурманской области - министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» стал одним из самых узнаваемых инструментов улучшения качества городской среды по всей России. Благодаря реализации проекта за пять же лет благоустроено более 67 тысяч территорий в 5866 населённых пунктах нашей страны.

Фото (Минстрой России): https://gov-murman.ru/info/news/