Мурманская область стала лауреатом конкурса «Самый читающий регион»

Накануне в Москве торжественно наградили лауреатов всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Конкурс, организованный Российским книжным союзом при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, впервые состоялся в Год литературы в России в 2015 году. В этом году в нём приняли участие 80 российских регионов, которые должны были представить свой самый значимый литературный проект за два года.

Одним из трёх лауреатов конкурса в 2021 году стала Мурманская область. Победу региону принесла глобальная инициатива всероссийской акции «Литературный диктант», организованная Мурманской областной научной библиотекой при поддержке регионального Министерства культуры. Инициаторы «Литературного диктанта» стремились привлечь внимание общества к проблеме литературной грамотности россиян. Принять участие в диктанте, проверить свои читательские навыки и получить независимую оценку знаний в области литературы мог любой желающий – в результате акция, которая в этом году прошла впервые, охватила более 3,5 тысячи человек на 130 площадках в различных регионах страны.

Министерство культуры Мурманской области уделяет особое внимание развитию литературного творчества и библиотечного дела в Кольском Заполярье. Регион неоднократно становился лидером конкурсного отбора по созданию модельных библиотек в рамках Нацпроекта «Культура», и именно в Мурманской области открылась первая в России библиотека нового поколения. Кроме того, в области действует широкий спектр мер поддержки писателей и поэтов.

«Статус лауреата конкурса «Самый читающий регион» подтверждает высокий уровень развития библиотечного дела в Мурманской области. Библиотеки – это настоящий «локомотив» культурной жизни Заполярья. Успешно сохраняя свою изначальную функцию книгохранилищ, сегодня при всесторонней поддержке они преображаются в современные многофункциональные пространства для обучения, творчества, самореализации и интересного досуга. Мы продолжим поддерживать эту сферу культуры – в 2023, юбилейном для Мурманской области году, в Кольском Заполярье планируется провести Всероссийский библиотечный конгресс. Событие будет особенно знаменательным, поскольку именно в этот же год 55 лет исполнится Мурманской областной детско-юношеской библиотеке и 85 лет – Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке», – отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Как сообщает региональное Министерство культуры, награждение лауреатов конкурса проходило в рамках конференции «Культурная карта России: механизмы развития инфраструктуры чтения в регионах». Участие в сессии приняла консультант регионального Минкульта Наталья Зайцева, которая представила опыт Заполярья в реализации программы по созданию и развитию деятельности модельных муниципальных библиотек в регионе. Напомним, что программа получила название «БиблиоПерезагрузка» и рассчитана на реализацию до 2025 года.