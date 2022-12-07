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Мурманская область. Арктика (16+)07.12.22 17:15

Мурманская область стала лидером по объёмам сортировки ТКО в 2022 году

Мурманская область стала регионом-лидером по объёмам сортировки твёрдых коммунальных отходов – наравне с Москвой, Камчатским краем, Тюменской областью, Ингушетией и др. В целом по России, по данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети «FinExpertiza», доля твёрдых коммунальных отходов, направляемых на сортировку, достигла 50%. В Мурманской области за 11 месяцев этот показатель составил 82,34%. 

Такого результата удалось достичь благодаря тому, что в регионе поступательно, год за годом, ликвидируют всё больше так называемых «свалок». Как следствие, увеличивается объём отходов, поступающих в «Экотехнопарк» АО «Ситиматик» – для дальнейшей сортировки и утилизации. В 2022 году на сортировку было направлено 106596 тонн твёрдых коммунальных отходов. С августа этот показатель увеличился на 26,5 тысячи тонн. Самыми продуктивными месяцами по поступлению отходов на сортировку стали август и сентябрь – тогда в «Экотехнопарк» привозили в среднем на 20% больше отходов, чем обычно.

В 2023 году, по данным правительства Мурманской области и регоператора по обращению с ТКО, в Заполярье планируется закрыть все «свалки», за исключением одной, находящейся в отдаленном населённом пункте на побережье Баренцева моря. Как ожидается, показатель обработки твёрдых бытовых отходов в регионе превысит 99%.

Всего на производственных площадках мусоросортировочного комплекса в Междуречье из общей массы поступающих ТКО извлекается 10 видов вторсырья. Технология производства, используемая на мусоросортировочном комплексе АО «Ситиматик», позволяет извлекать из отходов 4 вида ПЭТ-бутылок, флаконы ПНД, ПВД и канистры ПНД, а также несколько видов плёнки высокого и низкого давления. К востребованному вторсырью также относят алюминиевые банки, лом чёрных металлов, картон. После сортировки полезные фракции отправляются на специализированные заводы в другие российские регионы.

 

Фото предоставлено пресс-службой АО «Ситиматик».

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