Мурманская область стала лидером по переходам из микро- в малый и средний бизнес в сфере торговли, строительства и ресторанном деле

Корпорация малого и среднего предпринимательства (МСП) составила ежегодную оценку регионов по динамике перехода бизнеса из группы в группу. За основу взяты данные сервиса «Статистика» на МСП.РФ, который агрегирует информацию ФНС, а также единого реестра субъектов МСП. Были определены регионы и отрасли, которые показали самый большой прирост переходов из микро- в малый бизнес, из микро- в средний, из малого в средний бизнес в 2021 году в сравнении с 2020 годом.

Регионами-лидерами по приросту количества переходов стали Мурманская, Калужская, Псковская, Курская, Тверская области, Чувашская и Удмуртская Республики, Марий Эл. Наибольший прирост выросших предприятий зафиксирован в ресторанном бизнесе, доставке продуктов, строительстве, неспециализированной оптовой или розничной торговле.

Регионами, где за год отмечен наибольший прирост переходов из малого в средний бизнес, стали Мурманская, Курганская, Архангельская, Псковская, Курская и Новгородская области, Удмуртская Республика и Республика Алтай. Здесь лидирующими сферами стали строительство и торговля автомобилями.

«Показатели переходов предприятий из одной категории в другую — это дополнительные факторы для оценки «самочувствия» бизнеса. Они помогают более комплексно оценить степень развития МСП и драйверы, которые ему способствуют в регионах. Серьёзным подспорьем предпринимателям стали меры господдержки: в строительной отрасли одним из важных факторов была льготная ипотека, а в сфере общепита — господдержка малого и среднего бизнеса вкупе с адаптацией бизнеса к новым реалиям и развитием новых направлений, таких как онлайн-заказы, работа навынос, доставка готовых блюд», — прокомментировал статистику генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, подчеркнув, что меры поддержки должны способствовать переходу бизнеса из одной группы в другую.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Корпорация МСП — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам малого и среднего предпринимательства.