Мурманская область стала одним из лидеров по удовлетворенности населения оказанием медицинской помощи в России

Об этом рассказала Анастасия Чукавина, главный специалист управления стратегического развития здравоохранения Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения, на встрече представителей регионального Минздрава и делегации из Амурской, Ульяновской, Воронежской и Липецкой областей.

«Мы сфокусированы на главном результате — здоровье жителей. Поэтому постоянно отслеживаем ключевые показатели, такие как удовлетворенность населения медицинской помощью, которая в области выросла до более чем 60%. Для нас важно, чтобы у человека было доверие к медицинскому работнику и медицинской организации в целом», — рассказала Анастасия Чукавина.

В рамках рабочего визита в Мурманскую область делегация специалистов здравоохранения ознакомилась с ключевыми проектами региона, направленными на повышение доступности и качества медицинской помощи. Участникам представили передовые решения, включая проект «Диспансеризация за один час» и первые этапы внедрения системы ранней диагностики «ОнкоРадар». Развитие медицины в Арктической зоне направлено, в том числе, и на мониторинг врачами жизненно важных показателей здоровья взрослых пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом 2 типа, а также детей до 17 лет с отитами, находящихся на диспансерном учете. По состоянию на декабрь около 14000 человек в этом году прошли дистанционный мониторинг. Из них свыше 11000 болеют артериальной гипертензией, более 2150 — сахарным диабетом, и около 450 детей — по ЛОР-заболеваниям.

«Наша цель — сделать получение медицинской помощи комфортным для каждого пациента, чтобы она была максимально доступной и приближенной к людям. Именно поэтому этому направлению в Мурманской области уделяется особое внимание, что позволило региону стать одним из лидеров в стране. Это и медицинские шаттлы, аналогов которым в таком масштабе нет больше нигде в России, и известный на федеральном уровне проект «Диспансеризация за час», и внедрение администраторов, которые освобождают врачей от непрофильной работы. Ещё одно подтверждение лидерства — возможность получения 11 видов медицинских справок онлайн. Именно весь этот комплекс решений позволяет Мурманской области демонстрировать столь высокие результаты», — продолжила Анастасия Чукавина.

Был изучен опыт укрупнения медицинских организаций, промежуточные итоги преобразований центральных районных больниц, а также работа медицинских шаттлов по 15 направлениям в рамках губернаторского проекта «На Севере — Жить!». Внимание было уделено мерам по повышению преемственности между звеньями оказания помощи — от скорой и стационара до участковой службы.

В завершение программы делегатам был представлен губернаторский проект «Витаминизация» с освещением хода его реализации и достигнутых результатов. В регионе прошли скрининг более 85 тысяч человек. Результаты показали, что у 83% из них выявлен недостаток витамина D, причём у примерно 10% — его выраженный дефицит.

«Развитие системы здравоохранения происходит за счёт обмена опытом и внедрения лучших практик. В рамках инновационной стратегии на следующий год планируется уделить особое внимание работе с обращениями граждан. На базе Мурманского областного медицинского центра уже функционирует пилотный Центр управления рисками. В перспективе данная система будет масштабирована на всю область для онлайн-мониторинга обратной связи, оперативного выявления проблем и точечного улучшения качества медицинской помощи», — поделилась Екатерина Сулима, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, такие встречи имеют высокую практическую значимость, которая дает участникам возможность изучить лучшие практики в сфере здравоохранения. Ключевой результат — прямой обмен опытом и тиражирование успешных медицинских проектов, которые доказали свою эффективность в повышении доступности и качества медицинской помощи.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558282/#&gid=1&pid=2