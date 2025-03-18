Мурманская область стала одним из шести пилотных регионов России, участвующих в проекте «Ментальное здоровье» на 2025-2026 годы

Этот проект направлен на создание системы непрерывного межведомственного сопровождения детей и молодых людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими ментальными нарушениями, а также их семей.

В Мурманской области сформирована региональная программа по созданию системы непрерывного межведомственного сопровождения детей и молодых людей с расстройствами аутистического спектра.

Основные задачи проекта «Ментальное здоровье» включают: раннее выявление детей с РАС; тиражирование эффективных методик помощи; комплексную помощь детям и их семьям; обучение специалистов; повышение осведомленности об аутизме и сопровождение занятости и трудоустройства.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, для реализации проекта разработана региональная программа по созданию системы непрерывного межведомственного сопровождения детей и молодых людей с расстройствами аутистического спектра и их семей. Ожидаем, что её реализация улучшит качество целевой категории. Мы стремимся создать систему, которая обеспечит непрерывное сопровождение и интеграцию всех необходимых услуг в единую систему поддержки. Это поможет создать более инклюзивное общество и позволит каждому ребенку с РАС реализовать свой потенциал.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/