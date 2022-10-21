Мурманская область стала первым регионом страны, который посетил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера провёл встречу с президентом Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым. Лейтмотивом мероприятия, в котором также приняли участие вице-губернатор Елена Дягилева, министр спорта Светлана Наумова и президент «Содружества поддержки и развития детского и юношеского биатлона России» Анна Богалий, стали вопросы развития этого вида спорта в Мурманской области.

«В регионе действуют две школы олимпийского резерва, специализирующиеся на подготовке спортсменов по зимним видам спорта. Мы оказываем им существенную финансовую поддержку на развитие инфраструктуры, приобретение экипировки, оборудования, участие в соревнованиях и организацию мероприятий. Ежегодно в Мурманской области проходит ряд соревнований, в том числе с 2016 года регион принимает юных биатлонистов на «Кубке Анны Богалий – Skimir», – подчеркнул глава региона.

В своей речи Андрей Чибис также отметил успехи заполярных спортсменов. Так, чемпионка России воспитанница мурманской спортшколы олимпийского резерва Анастасия Егорова входит в основной состав сборной команды страны. Её тренер – Александр Качановский – заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион мира и Европы по летнему биатлону. Воспитанник областной спортшколы олимпийского резерва мастер спорта России Илья Крылов достойно представил регион на первенстве страны в Саранске. Губернатор обозначил намерение и впредь оказывать поддержку заполярным чемпионам и всесторонне сотрудничать с Союзом биатлонистов России.

В свою очередь руководитель общероссийской общественной организации Виктор Майгуров отметил, что Мурманск – стал первым городом, который он посетил после переизбрания президентом Союза биатлонистов России.

«Ранее в рамках Праздника Севера и чемпионатов России я регулярно завершал сезон именно в Мурманской области. И хочу отметить позитивные перемены в городе. Без лишней лести скажу, что по масштабам и уровню Долину Уюту можно сравнить разве что с тюменской Жемчужиной Сибири. Несмотря на выпавший снег, смог оценить инфраструктуру, качественное стрельбище и готовность объекта принимать спортивные мероприятия всероссийского масштаба», – сообщил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

Напомним, что в 2021 году в Долине Уюта введена в эксплуатацию лыжероллерная трасса с кругами для проведения соревнований протяженностью от 1,3 до 5 км, а также освещенная трасса протяженностью 2,5 км.

Глава общероссийской общественной организации подчеркнул, что в Мурманской области в последний раз первенство России по биатлону проходило в 2019 году в рамках 85 Праздника Севера. Он выразил готовность Союза после перерыва, вызванного ограничительными мерами, вновь завершать сезон в Кольском Заполярье. Несмотря на высокую конкуренцию со стороны субъектов Российской Федерации за право принимать масштабные мероприятия, Мурманская область – в приоритете.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе встречи глава региона Андрей Чибис и президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров обсудили возможные векторы ещё большей популяризации биатлона в Мурманской области, в том числе любительского, студенческого и юношеского вида спорта.

Фото: https://gov-murman.ru