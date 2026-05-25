Мурманская область стала пилотным регионом для масштабного форума «Инвестиции в свой бизнес. Франчайзинг»

Мурманск принял масштабный форум «Инвестиции в свой бизнес. Франчайзинг». На площадке Центра управления регионом заполярные предприниматели встретились с экспертами в области права, маркетинга и финансов, а также руководителями и основателями крупных франчайзинговых сетей: гостиничной компании «Cosmos Hotel Group», холдинга «Росинтер Ресторантс»; ресторанов «Сыроварня»; ресторанной группы «Novikov Group & Family Garden»; компании «Stars Coffee»; «Союзмультфильма»; партнёрской сети «Айкрафт оптика»; сети билингвальных детских садов и центров «Kosmo Kids».

Организаторами выступили Российская Ассоциация Франчайзинга в партнёрстве с сетью отелей «Cosmos Hotel» и «Сбербанком». Поддержку в проведении форума оказало правительство Мурманской области.

«Для нас очень важен приход в регион федеральных брендов. Туризм в Мурманской области активно развивается, и нашим гостям приятно получать здесь знакомый и понятный сервис. Это повышает и качество жизни самих жителей. Кроме того, франчайзинг – это супервозможность начать свое дело и масштабировать его. Мы хотим, чтобы как можно больше заполярных предпринимателей эту возможность реализовали. Напомню, что в текущем году мы даем предпринимателям возможность получить господдержку на приобретение франшизы в рамках программы «Губернаторский старт», – прокомментировала заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова.

Как рассказал президент гостиничной компании «Cosmos Hotel Group» Александр Биба, форум в Мурманске стал пилотным, серия аналогичных мероприятий пройдёт и в других городах России.

«Мы инициировали этот проект, чтобы развивать города в целом по стране. Уверен, что подобные мероприятия позволяют привлекать в регионы новых инвесторов и крупные федеральные франшизы», – отметил Александр Биба.

Президент Российской ассоциации франчайзинга Юрий Михайличенко пояснил, что Мурманская область была выбрана в качестве пилотного региона для проведения форума не случайно.

«Мы видим, как уверенно растет качество инфраструктуры в Мурманской области. Видим большой интерес к Арктике. При этом понимаем, что для следования за растущим туристическим потоком нужно продолжать налаживать сервис, повышать его качество, постепенно выравнивать этот уровень между столицей и малыми городами. На площадке форума мы представляем современные концепции, раскрученные бренды. Этот тот сервис, который так привлекает в Москве, Петербурге, Сочи. Мы хотим, чтобы качественный сервис был везде в России, и у людей не было лишней мотивации уезжать из своих городов», – рассказал Юрий Михайличенко.

Участники форума обсудили актуальные тенденции рынка, устойчивые франчайзинговые модели, а также развитие бизнеса в сегментах общественного питания, медицины, индустрии красоты, развлечений и детских проектов. Большая часть программы была организована в формате панельных дискуссий.

