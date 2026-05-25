Ищущих работу северян и бизнесменов приглашают на мероприятие «Карьера. Мурманск. Регион»ДОСТАВКА ГРУЗОВ ИЗ ЕВРОПЫ В РОССИЮ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.05.26 16:30

Мурманская область стала пилотным регионом для масштабного форума «Инвестиции в свой бизнес. Франчайзинг»

Мурманск принял масштабный форум «Инвестиции в свой бизнес. Франчайзинг». На площадке Центра управления регионом заполярные предприниматели встретились с экспертами в области права, маркетинга и финансов, а также руководителями и основателями крупных франчайзинговых сетей: гостиничной компании «Cosmos Hotel Group», холдинга «Росинтер Ресторантс»; ресторанов «Сыроварня»; ресторанной группы «Novikov Group & Family Garden»; компании «Stars Coffee»; «Союзмультфильма»; партнёрской сети «Айкрафт оптика»; сети билингвальных детских садов и центров «Kosmo Kids».

Организаторами выступили Российская Ассоциация Франчайзинга в партнёрстве с сетью отелей «Cosmos Hotel» и «Сбербанком». Поддержку в проведении форума оказало правительство Мурманской области.

«Для нас очень важен приход в регион федеральных брендов. Туризм в Мурманской области активно развивается, и нашим гостям приятно получать здесь знакомый и понятный сервис. Это повышает и качество жизни самих жителей. Кроме того, франчайзинг – это супервозможность начать свое дело и масштабировать его. Мы хотим, чтобы как можно больше заполярных предпринимателей эту возможность реализовали. Напомню, что в текущем году мы даем предпринимателям возможность получить господдержку на приобретение франшизы в рамках программы «Губернаторский старт», – прокомментировала заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова.

Как рассказал президент гостиничной компании «Cosmos Hotel Group» Александр Биба, форум в Мурманске стал пилотным, серия аналогичных мероприятий пройдёт и в других городах России.

«Мы инициировали этот проект, чтобы развивать города в целом по стране. Уверен, что подобные мероприятия позволяют привлекать в регионы новых инвесторов и крупные федеральные франшизы», – отметил Александр Биба.

Президент Российской ассоциации франчайзинга Юрий Михайличенко пояснил, что Мурманская область была выбрана в качестве пилотного региона для проведения форума не случайно.

«Мы видим, как уверенно растет качество инфраструктуры в Мурманской области. Видим большой интерес к Арктике. При этом понимаем, что для следования за растущим туристическим потоком нужно продолжать налаживать сервис, повышать его качество, постепенно выравнивать этот уровень между столицей и малыми городами. На площадке форума мы представляем современные концепции, раскрученные бренды. Этот тот сервис, который так привлекает в Москве, Петербурге, Сочи. Мы хотим, чтобы качественный сервис был везде в России, и у людей не было лишней мотивации уезжать из своих городов», – рассказал Юрий Михайличенко.

Участники форума обсудили актуальные тенденции рынка, устойчивые франчайзинговые модели, а также развитие бизнеса в сегментах общественного питания, медицины, индустрии красоты, развлечений и детских проектов. Большая часть программы была организована в формате панельных дискуссий.

 

 

Фото (Екатерина АЙТПАЕВА): https://gov-murman.ru/info/news/568228/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Новые правила распределения денег от продажи ипотечного жилья при банкротстве: что изменилось с апреля 2026 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Расходы на выпускные в 9 и 11 классах за год выросли на 15%-PRO Валюту (16+)Курс евро скаканул вверх на 2,9 рубля, доллар вырос почти на 34 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС вошла в тройку лучших атомных станций России по итогам 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане жалуются на сложности с обратной связью от управляющей компании-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Новые правила распределения денег от продажи ипотечного жилья при банкротстве: что изменилось с апреля 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять