Мурманская область стала победителем федеральных конкурсных отборов в сфере образования

В регионе появятся новые места дополнительного образования, Кванториум и центр цифрового образования детей «IT-куб». Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

В 2022-2023 годах из федерального бюджета на создание новых мест дополнительного образования направят порядка 6 млн рублей, на создание школьного Кванториума – 20 млн рублей, а центра цифрового образования детей «IT-куб» – 19 млн рублей.

Глава региона также поблагодарил региональное Министерство образования и науки за подготовку мурманских школьников к участию в конкурсах различного уровня.

Андрей Чибис поздравил солистку вокального ансамбля центра «Лапландия» Дарью Марочкину с победой в международном конкурсе «Млечный путь». Школьница стала лауреатом I степени в номинации «Эстрадный вокал».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также на федеральном этапе Всероссийского конкурса сочинений высокий балл показал ученик 8 класса Североморского кадетского корпуса Тимофей Яскевич. Он написал работу «Суворовский дневник», посвященную 290-летию со дня рождения великого полководца Александра Васильевича Суворова.