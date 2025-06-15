Мурманская область стала победителем на книжном фестивале в Москве

Команда театрального объединения «Слуги Мельпомены» в «Научке» достойно представила Мурманскую область на XI Книжном фестивале «Красная площадь» в столице. Коллектив был объявлен победителем всероссийского «Марафона семейного чтения».

Как сообщает vk.com/murmanculture, участие в марафоне приняли 2158 команд из 76 регионов страны. Войти в число лучших — это не только высокая честь, но и заслуженное признание северного характера.

Напомним, фестиваль «Красная площадь» — ежегодный российский книжный фестиваль, который проводится в Москве. Приурочен ко дню рождения А.С. Пушкина и Дню русского языка. Проводится с 2015 года.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457283487%2Fwall-139605315_30245