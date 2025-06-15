Мурманская область. Арктика (16+)15.06.25 08:00
Мурманская область стала победителем на книжном фестивале в Москве
Команда театрального объединения «Слуги Мельпомены» в «Научке» достойно представила Мурманскую область на XI Книжном фестивале «Красная площадь» в столице. Коллектив был объявлен победителем всероссийского «Марафона семейного чтения».
Как сообщает vk.com/murmanculture, участие в марафоне приняли 2158 команд из 76 регионов страны. Войти в число лучших — это не только высокая честь, но и заслуженное признание северного характера.
Напомним, фестиваль «Красная площадь» — ежегодный российский книжный фестиваль, который проводится в Москве. Приурочен ко дню рождения А.С. Пушкина и Дню русского языка. Проводится с 2015 года.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457283487%2Fwall-139605315_30245
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