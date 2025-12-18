«На Севере – тепло!»: в пятницу в Мурманске начнут работу традиционная новогодняя ярмарка и каток под открытым небомОсадков больше, температура выше: сотрудники ФГБУ «Мурманское УГМС» подвели предварительные климатические итоги 2025 года в Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)18.12.25 15:30

Мурманская область стала победителем Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского

Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского подвёл итоги XXIII конкурса «Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского».

В 2025 году на конкурс было подано 396 проектов из 72 регионов России. Лауреатами стали 20 проектов, продемонстрировавших практические результаты в сфере охраны природы и устойчивого развития.

От Мурманской области на конкурс был заявлен проект «Детско-юношеское волонтерское движение «ЭкоКласс «Атомфлота», который стал победителем в номинации «Просвещение как путь к устойчивому развитию».

15 декабря в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей XXIII конкурса «Национальная экологическая премия имени Владимира Ивановича Вернадского», в которой приняла участие руководитель проекта Оксана Геращенко.

Как отмечает Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, ФГУП «Атомфлот» совместно с Центром образования «Лапландия» и шестью партнерами (Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, ИЦАЭ г. Мурманск, ГОКУ «Дирекция ООПТ», Лапландский заповедник, Полярно-альпийский ботанический сад-институт КНЦ РАН им. Н.А. Аврорина, Мурманский филиал АО «Ситиматик») третий год организует проведение экологопросветительского проекта «Детско-юношеское волонтёрское движение «ЭкоКласс «Атомфлота».

По итогам двух лет, что развивается проект, уже удалось вовлечь в экопросвещение 1335 жителей Мурманской области, 1225 из которых – дети.

 

 

Фото (пресс-служба Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского): https://gov-murman.ru/info/news/558935/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российская Арктика: эпоха обсуждений завершена. Начинается эпоха прорыва
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)+3,6 млрд рублей из федерального центра: депутаты одобрили изменения в бюджет текущего года-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 10 копеек, доллар теряет 35 копеек-PRO Энергетику (18+)Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»