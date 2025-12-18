Мурманская область стала победителем Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского

Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского подвёл итоги XXIII конкурса «Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского».

В 2025 году на конкурс было подано 396 проектов из 72 регионов России. Лауреатами стали 20 проектов, продемонстрировавших практические результаты в сфере охраны природы и устойчивого развития.

От Мурманской области на конкурс был заявлен проект «Детско-юношеское волонтерское движение «ЭкоКласс «Атомфлота», который стал победителем в номинации «Просвещение как путь к устойчивому развитию».

15 декабря в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей XXIII конкурса «Национальная экологическая премия имени Владимира Ивановича Вернадского», в которой приняла участие руководитель проекта Оксана Геращенко.

Как отмечает Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, ФГУП «Атомфлот» совместно с Центром образования «Лапландия» и шестью партнерами (Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, ИЦАЭ г. Мурманск, ГОКУ «Дирекция ООПТ», Лапландский заповедник, Полярно-альпийский ботанический сад-институт КНЦ РАН им. Н.А. Аврорина, Мурманский филиал АО «Ситиматик») третий год организует проведение экологопросветительского проекта «Детско-юношеское волонтёрское движение «ЭкоКласс «Атомфлота».

По итогам двух лет, что развивается проект, уже удалось вовлечь в экопросвещение 1335 жителей Мурманской области, 1225 из которых – дети.

Фото (пресс-служба Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского): https://gov-murman.ru/info/news/558935/#&gid=1&pid=1