Мурманская область стала регионом-лидером на Всероссийском кадровом форуме

Кадровый центр «Работа России» Мурманской области получил награды за работу в 2025 году. Торжественное подведение итогов работы региональных служб занятости состоялось 3 декабря на Всероссийском кадровом форуме.

Он проводится в рамках национального проекта «Кадры» и приурочен к подведению итогов Всероссийского конкурса профмастерства. На масштабном мероприятии были объявлены регионы-лидеры по привлечению клиентов, управлению клиентским опытом, развитию партнёрских связей и PR.

Награды мурманчанам вручила заместитель директора Федерального центра компетенции в сфере занятости Екатерина Меркулова, отметив профессионализм ЦЗН Мурманской области в управлении клиентским опытом и в продвижении ценностей бренда.

Управление клиентским опытом - это ежедневная работа над условиями, в которые попадает каждый посетитель кадрового центра. Северянам удобно находить работу, выбирать переобучение, получать консультацию. Специалисты модернизированных центров занятости в Заполярье общаются с северянами понятным языком, экономят время клиентов.

«Спасибо за такую высокую оценку нашего труда! Когда слышишь словосочетание «клиентский опыт», кажется, что это что-то очень масштабное. Но на самом деле он складывается из множества, казалось бы, малых дел каждого специалиста Кадрового центра Мурманской области: из готовности помочь, из выполненного обещания, из решённой проблемы клиента. Для нас это важный ориентир — быть лидерами не только в рейтинге, но и в реальных делах», – ответила директор Кадрового центра Мурманской области Юлия Рябинова.

Как сообщила Юлия Рябинова, по итогам второго квартала 2025 года у Мурманской области самый высокий в стране индекс управляющего ЦЗН - это один из основных показателей, по которым оценивается работа кадровых центров. Мурманская область набрала 19,8 балла при максимально возможном значении этого показателя в 21 балл. По этому показателю Кольское Заполярье традиционно в верхних строчках рейтинга.

Как отмечает Министерство труда и социального развития области, в ноябре коллектив регионального кадрового центра победил в IV Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере занятость населения в номинации «Лучшая команда по управлению клиентским опытом» и занял второе место в проекте «Кадровые центры для кадровых решений». А команда Мончегорского кадрового центра вошла в ТОП-5 лучших кадровых центров страны. Награды за эти достижения делегация Мурманской области также получила на Всероссийском кадровом форуме.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558100/#&gid=1&pid=2