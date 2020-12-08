Мурманская область стала регионом-участником благотворительной акции крупной торговой сети

13 тысяч продуктовых наборов получат малообеспеченные семьи Мурманской области в рамках проекта по оказанию помощи социально незащищенным категориям граждан в условиях сложной эпидемиологической обстановки «Забота».

В течение ближайших месяцев продуктовые наборы распределят по всем муниципалитетам области – в учреждения, подведомственные региональному министерству труда и социального развития, которые займутся передачей наборов нуждающимся. Сегодня вице-губернатор Мурманской области встретилась с организаторами проекта – представителями одной торговой сети, регионального волонтёрского центра и Фонда продовольствия «Русь».

«Инициатива проведения акции исходила от торговой сети, чьи торговые точки широко представлены во многих регионах нашей страны, в том числе и в Мурманской области, – прокомментировала Елена Дягилева. – Правительство Мурманской области высоко ценит инициативу организаторов акции. Пандемия затронула все сферы нашей жизни, в том числе, конечно, и бизнес. Но, несмотря на это, руководство торговой сети сочли возможным оказать посильную помощь тем, кто в этом нуждается, проявить внимание и заботу о жителях Мурманской области».

В состав каждого набора включены восемь позиций продуктов питания длительного хранения, в том числе крупы, консервы, мука, подсолнечное масло, сахар и другие.

«Сегодня, в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции мы как никогда понимаем свою ответственность и необходимость помочь тем, кто нуждается, – отметила директор Северо-Западного округа торговой сети Ольга Колганова. – Мурманская область – приоритетный регион для развития нашей сети и конечно сейчас мы считаем особенно важным оказать поддержку нашим покупателям».

Мурманская область стала 21 регионом в программе «Забота». За период действия проекта помощь получили свыше 280 тысяч семей по всей стране.