Мурманская область стала участником Дня искусственного интеллекта на выставке-форуме «Россия»

Делегация Мурманской области посетила пленарную дискуссию «Искусственный интеллект – главная технология XXI века», которая состоялась в рамках тематического Дня искусственного интеллекта (ИИ) на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Её главным спикером стал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

«В недавнем послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин уделил особое внимание применению искусственного интеллекта. Среди задач – формирование цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы, обеспечение роста вычислительных мощностей суперкомпьютеров, дополнительная поддержка компаний, которые производят оборудование для хранения и обработки данных, разрабатывают программное обеспечение. Все они будут решаться в рамках нового национального проекта «Экономика данных», который планируется запустить с 2025 года», – подчеркнул вице-премьер.

Заместитель губернатора Мурманской области - министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова, также отвечающая в регионе за цифровую трансформацию, ранее сообщала, что Заполярье готовится к исполнению стратегии национального проекта.

«В феврале этого года Владимир Путин утвердил обновленную национальную стратегию развития ИИ до 2030 года. Сегодняшнее мероприятие помогает регионам «сверить часы» и четко обозначить вектор работы на ближайшие годы», – сказала Мария Гаврилова после завершения пленарной дискуссии.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, на стенде Мурманской области в этот день посетителям рассказывали о системах региона, которые используют искусственный интеллект в своей работе.

«Наиболее активно искусственный интеллект применяется в Системе общественного видеонаблюдения и аналитики Мурманской области, в системе «Лесохранитель», при мониторинге состояния дорожной сети. Акцент на использовании технологий нейросетей также сделан при обучении подрастающих специалистов. В рамках Дня открытых дверей Министерства цифрового развития Мурманской области, который состоялся 16 февраля, целый блок лекций и мастер-классов был посвящен ИИ: ребята с помощью программ моделировали собственные тексты и изображения. Кроме этого, продолжается наше совместное обучение с Всероссийским добровольным пожарным обществом», – отметила вице-губернатор.

«Курсы «Учимся сами, обучаем ИИ» проходят в онлайн-формате на протяжении нескольких последних месяцев. Каждую неделю подросткам рассказывают о программе или мобильном приложении для работы с ИИ, предлагают выполнить практическую задачу и разбирают ошибки. Слушателями обучения стали 92 жителя разных регионов России в возрасте 12-16 лет», – рассказал начальник отдела проектов отраслевой цифровизации Министерства цифрового развития Мурманской области Вадим Артищев.

Фото: https://gov-murman.ru