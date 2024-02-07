Мурманская область стала участником форума «Цифровая экономика» на выставке «Россия» в Москве

Делегация Мурманской области во главе с заместителем министра цифрового развития региона Верой Орловой 6 февраля приняла участие в форуме «Цифровая экономика» на выставке «Россия» в Москве. Замминистра посетила пленарную сессию с участием представителей Минцифры России и крупнейших компаний отрасли, а также стенд Мурманской области.

Пленарную сессию «Главные достижения цифровой экономики России» открыли вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минцифры Максут Шадаев.

«Мы сегодня продолжаем серию тематических дней форума национальных достижений. Цифровая трансформация – наше достижение. Такие дни дают возможность людям познакомиться с ключевыми результатами изменения всех отраслей экономики страны за последнее время. Россия не просто следует трендам, но и сама задает их. Это стало возможным благодаря технологическому заделу, который мы накопили и проработали в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», – сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, по итогам работы в 2023 году Мурманская область выполнила задачи национального проекта на 100% и сейчас готовится к исполнению стратегии нового нацпроекта – «Экономики данных».

«Регион продолжает проводить системную работу в сфере цифровизации. Практически каждый год мы вводим в эксплуатацию новые системы, которые помогают сделать жизнь северян удобнее: составить быстрый маршрут через транспортсевера.рф, найти работу или развлечение на выходные через «Молодую Арктику», записаться к специалисту через «Госуслуги». Сегодняшний форум – возможность встретиться с коллегами и поделиться наработанным опытом», – отметила Вера Орлова.

Трансляцию и запись форума «Цифровая экономика» можно посмотреть в группе Минцифры России в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru