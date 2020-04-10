Мурманская область станет Меккой киноиндустрии

На днях вышло постановление правительства региона, по которому в Заполярье откроется Центр развития кинопроизводства и запустят систему рибейтов.

Задача центра – всевозможная помощь кинокомпаниям: консультирование, координация, создание базы местных локаций, актеров, услуг и работ для обеспечения съемок. Также центр будет продвигать Мурманскую область в качестве съёмочной площадки. Его откроют на средства гранта из областного бюджета, получателя определит конкурс Минкульта.

Рибейты – это субсидии из регионального бюджета, которые компенсируют до 30% затрат. Уже в этом году их смогут получить кинокомпании, ведущие съёмки в Мурманской области. Основные направления поддержки и развития кинопроизводства определит кинокомиссия Мурманской области. Она же организует взаимодействие всех заинтересованных сторон.

– Мы надеемся, что эти меры помогут не только привлечь в регион новые инвестиции и яркие проекты, но и создадут интересные туристические маршруты, новые рабочие места, станут катализатором развития киноиндустрии в Мурманской области – это и создание кинофильмов силами местных творческих команд, и обучение кинематографическому искусству и технологиям, – подчеркнул министр культуры Евгений Гоман.