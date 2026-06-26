Мурманская область станет площадкой регионального тура VIII Национальной премии «Корпоративный музей»

Лучшие корпоративные музеи Северо-Запада представят в Мурманске свои проекты по сохранению промышленного наследия и патриотическому воспитанию.

Министр культуры Мурманской области Ольга Обухова отметила, что проведение такого масштабного события в Мурманске подтверждает высокий статус нашего региона как культурного центра Арктики и становится важным дополнением к программе празднования столетия музейного дела на Кольском Севере.

С 7 по 9 июля столица Кольского Заполярья станет площадкой регионального тура VIII Национальной премии «Корпоративный музей». В областном центре соберутся лучшие корпоративные музеи Северо-Западного федерального округа, чтобы представить свои проекты по сохранению промышленного наследия, профориентации и патриотическому воспитанию.

На участие заявлено 47 проектов от 36 музеев из 10 субъектов СЗФО. Среди участников – музеи региональных предприятий ведущих компаний: «Росатома», «ФосАгро», Банка России, «Россетей» и других. А также музеи Санкт-Петербургского политехнического университета, Петербургского государственного университета путей сообщения и Вологодской государственной молочнохозяйственной академии.

Запланирована дискуссионная сессия «Объединяющая сила корпоративных музеев: эффективные форматы взаимодействия. Корпоративный музей как культурный катализатор развития территории». Помимо конкурсных защит, участники посетят Мурманский областной краеведческий музей, выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин», а также достопримечательности Кировска и Хибинского горного массива, в том числе экспозиции Музейно-выставочного центра «Апатит» и Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН.

Региональный тур проходит при поддержке Частного учреждения культуры «Интерактивный центр ФосАгро», объединяющего музейно-выставочные и интерактивно-познавательные центры в регионах присутствия компании: «Зеленая планета» (Череповец), «Пятнадцатый элемент» (Волхов), «Академия плодородия» (Балаково), Музейно-выставочный центр АО «Апатит» (Кировск).

Подробная программа события – на сайте премии: corporate-museum.ru/contest/se...

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457288602%2Fwall-139605315_33210