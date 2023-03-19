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Мурманская область. Арктика (16+)19.03.23 15:00

Мурманская область станет стартом для исторической экспедиции Фёдора Конюхова – трансконтинентального перелёта на воздушном шаре

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, прославленный путешественник Фёдор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло отправятся из Кировска в трансконтинентальный полёт с севера на юг на воздушном шаре.

Фёдор Конюхов и Иван Меняйло планируют продержаться в воздухе без посадки на протяжении более 60 часов, преодолев расстояние до 2500 км. Полёт запланирован на высоте до 5 км со средней скоростью в 40-50 км/ч.

Предстоящий полёт – вызов сразу двум мировым рекордам: действующему рекорду дальности – 2360 км, который установлен японским пилотом Мичио Канда на английской оболочке в 1997 году в Австралии; действующему рекорду продолжительности полета – 55 часов, который установлен самими Фёдором Конюховым и Иваном Меняйло в 2017 году.

Специально для этой экспедиции в России был изготовлен тепловой воздушный шар «ФосАгро» с объёмом оболочки 12 тысяч квадратных метров – самый большой, созданный в нашей стране за всю историю отечественного воздухоплавания. Высота конструкции вместе с корзиной – 36 метров, вес на старте – 5 тонн. Создание уникального воздушного судна – это инвестиции в развитие отечественной аэронавтики, в повышение компетенций отечественных специалистов.

Точная дата начала экспедиции будет определена исходя из погодных условий – ориентировочно в конце марта – начале апреля.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, новая экспедиция команды Фёдора Конюхова приурочена к 20-летию социального проекта «Детям России – образование, здоровье и духовность» («ДРОЗД»), который реализуется в российских регионах с 2003 года. В рамках «ДРОЗДа» действуют 77 секций по 16 видам спорта, открыты творческие студии и классы дополнительного образования. В них на постоянной основе бесплатно занимаются свыше 7200 детей. Ещё около 50 тысяч юных спортсменов принимают участие в регулярных спортивных мероприятиях и фестивалях.

Кроме рекордного перелёта, продолжающего славные традиции русского воздухоплавания, для воспитанников «ДРОЗДа» в регионах в марте-апреле 2023 года будут организованы выставки картин Фёдора Конюхова, встречи с всемирно известным путешественником, катания на малой копии рекордного аэростата, а в Череповце состоится межрегиональный физкультурно-образовательный фестиваль «ДРОЗД».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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