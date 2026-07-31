Мурманская область становится более привлекательной для получения качественного образования

Глава регионального парламента Сергей Дубовой посетил приёмную комиссию Мурманского арктического университета. Цель – ознакомиться с результатами приёмной кампании, оценить, насколько популярен опорный вуз региона среди абитуриентов.

Отмечалось, что в этом году подано более 11000 заявлений. Количество уникальных абитуриентов – 3900 человек. Из них высокобалльников, имеющих результаты ЕГЭ более 250 баллов, 100 человек, что на 8% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Средний конкурс на бюджетные места от 2 до 7 человек на место. Среди востребованных направлений подготовки: лечебное дело, судовождение, информационные системы и технологии, строительство, нефтегазовое дело, информатика и вычислительная техника.

Наблюдается рост числа иногородних абитуриентов, предварительно – 623 человека, иностранных граждан – 12.

Особое внимание парламентарий обратил на результаты приёма по отдельной квоте для участников специальной военной операции и их детей. Так, для данной категории на программы высшего образования выделено 118 бюджетных мест. На них уже подано 28 заявлений от участников СВО и 130 – от детей участников спецоперации.

— Мурманская область становится всё более привлекательной для получения качественного образования, убедился в этом лично, – прокомментировал Сергей Дубовой. – Уверен, что немалую роль в выборе нашего вуза играют региональные меры поддержки студентов – стипендии губернатора, премии, гранты за высокие достижения в учебе, а ещё уникальная практика «наставник-ключ», которая помогает первокурсникам легче адаптироваться к студенческой жизни. Специфика северных регионов объективно такова, что здесь молодым специалистам проще и быстрее построить карьеру, получить доступ к интересным технологическим проектам и занять ведущие позиции на предприятиях. Отрадно, что молодёжь это понимает.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34633/