Мурманская область становится популярнее у туристов

Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис.

«По данным Росстата, только по местам коллективного размещения, то есть отелях, за январь-сентябрь 2022 года количество гостей составило 287 тысяч человек, что на 100 тысяч превышает показатели за аналогичный период прошлого года. С учётом роста гостей нашего региона, всё больше становится востребованной и соответствующая инфраструктура, чтобы и северяне, и гости нашей области могли отдохнуть в нашем регионе с уникальной природой», – сказал Андрей Чибис.

Текущий год в Кольском Заполярье проходит под эгидой экологически-ответственного туризма. В этом году пять предпринимателей получили финансовую поддержку на реализацию своих экоинициатив.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в регионе активно развивается строительство придорожного сервиса, модульных некапитальных мест размещения, автокемпингов и т.п. Всего проекты в сфере туризма получили поддержку из федерального и регионального бюджетов на сумму более 300 миллионов рублей.

Фото: https://www.radissonhotels.com/ru-ru/hotels/park-inn-murmansk