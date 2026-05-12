Мурманская область становится всё более привлекательной для застройщиков

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк и министр строительства региона Александра Карпова совершили традиционный объезд по объектам жилищного строительства. Главная цель – посмотреть, насколько выросли многоквартирные дома за последние три месяца. В программе объезда – традиционно девять стройплощадок – от улицы Поморской в Коле до улицы Кирпичной в Мурманске.

«Несмотря на то, что ещё буквально два года назад мало кто верил в запуск жилищного строительства на Кольском полуострове, застройщики в Мурманской области набрали хороший темп работ и продолжают его держать. Нам, безусловно, приятно видеть такую хорошую динамику, – отметила Ольга Вовк. – Но особенно отрадно, что застройщики, чьи проекты близятся к завершению, остаются в регионе и уже начинают строительство новых жилых комплексов. Это значит, что застройщикам стало интересно работать в регионе. При этом под реализацию проектов берутся участки с объектами незавершенного строительства и аварийным жилым фондом».

Например, застройщик ЖК «Маяк» приступил к подготовке площадки под строительство 16-этажного многоквартирного дома на улице Седова – сейчас на объекте идёт демонтаж заброшенного недостроенного здания. Кроме того, застройщик оформляет документы, чтобы приступить к возведению ЖК «Аврора» на улице Журбы.

В самой высокой степени готовности по-прежнему находится ЖК «Маяк» и ЖК «Русский Север» на улице Шевченко. Здесь уже полностью возведены «коробки» зданий, идёт монтаж вентилируемых фасадов и витражного остекления, прокладка внутренних и наружных инженерных сетей. Оба объекта готовятся сдать в этом году. В этом заинтересовано и правительство региона, поэтому оказывает содействие застройщикам в подключение жилых домов к внешним инженерным коммуникациям.

Высокий темп работ показывают застройщики ЖК «Кольские огни» в Коле и ЖК «Глоракс Кольский» на улице Морской в Мурманске. Первые корпуса и секции будущих жилых комплексы уже вышли из нулевого цикла и стали стремительно расти вверх. По словам генерального подрядчика ЖК «Кольские огни», сейчас в месяц возводится два-три этажа, однако в планах увеличить темп до трёх-четырёх этажей. На улице Морской проект движется чётко в графике. Как отметила заместитель губернатора, все проектные решения были разработаны на основании геологических и инженерных изысканий.

В рамках народной программы «На Севере – жить!» продолжается возведение ещё семи многоэтажек для переселения граждан из аварийного фонда и обеспечения жильём отдельных категорий граждан в Мурманске, Заполярном и Зеленоборском.

«Так, только в строящиеся дома на улицах Зелёной и Кирпичной планируется переселить 833 человека. Также администрация Мурманска уже выкупила часть квартир в строящимся ЖК «Русский Север» на улице Шевченко. Кроме того, застройщик ЖК «Северное сияние» намерен начать реализацию ещё двух жилищных проектов, взяв нас себя обязательства по расселению граждан из аварийного жилого фонда. Всего с 2019 года в рамках народной программы «На Севере – жить!» в Мурманской области уже расселено 5,6 тыс. человек из аварийного жилого фонда», – подчеркнула Александра Карпова.

