Мурманская область сухим языком цифр: меньше рожаем, реже умираем, семьи создавать не торопимся

В январе-ноябре 2024 года в Мурманской области в мир иной ушли 7416 северян, а в этот же период годом ранее – 7625 наших земляков. Снижение смертности на 209 человек.

Как сообщает Росстат, на 1 января 2025 года в Мурманской области всего проживают 650920 человек, в 2024 году в среднем в нашем регионе проживали 653679 северян.

По оценке Мурманскстата, численность населения Мурманской области на 1 декабря 2024 года составила 651,7 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 4,8 тысячи человек (на 0,7%).

Региональное статистическое ведомство отмечает, что естественная убыль населения за январь-ноябрь 2024 года в Мурманской области увеличилась в сравнении с 2023 годом, составив 2697 человека (за январь-ноябрь 2023 г. – 2593 чел.). Это произошло за счёт снижения рождаемости – на 313 юных северян. За одиннадцать месяцев 2024 года у нас появились на свет 4719 младенцев, что меньше показателя за этот же период 2023 года – 5032 малыша. Даже снижение смертности в Кольском Заполярье не повлияло положительно на показатель естественной убыли.

В январе-ноябре 2024 года в Мурманской области в мир иной ушли 7416 северян, а в этот же период годом ранее – 7625 наших земляков. Снижение смертности на 209 человек.

Негативные тенденции можно отметить и в миграционных процессах в нашем регионе. Мурманскстат показывает снижение этого показателя за январь-ноябрь 2024 года – минус 2067 человек, в то время как в этот же период 2023 года был отмечен прирост +860 человек. В первые одиннадцать месяцев 2024 года в наш регион прибыли 23119 человек, а выбыли – 25186 (в январе-ноябре 2023 года прибывших было 26970 чел., выбывших – 26110 чел.). Получается, что в 2024 году едут к нам меньше, а уезжают – больше.

Надо отметить, что на демографической ситуации в нашем регионе отрицательно сказываются и негативные процессы в институте семьи. В январе-ноябре 2024 года ЗАГСами Мурманской области было оформлено 4253 браков, что меньше на 277 актов о браке января-ноября 2023 года (4530 ед.). Немного радует цифра о снижении разводов среди северян на 11 актов: в январе-ноябре прошлого года у нас распались 3321 семьи, а в январе-ноябре 2023 года - 3332 пары разорвали брачные узы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/