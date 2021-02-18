Мурманская область тиражирует успешный опыт работы в сфере социальной защиты и социального обслуживания в Заполярье

Опыту работы и перспективам развития сферы социальной защиты Мурманской области будет посвящён первый номер журнала «Социальная работа» в 2021 году.

Журнал «Социальная работа» – профессиональное издание для помощи тем, кто работает с людьми, широкой пропаганды опыта социальной работы, своеобразное методическое пособие для применения успешных практик в сфере деятельности. Издание выходит два десятилетия и тиражируется как в России, так и за рубежом.

Номер приурочен к 30-летию со дня начала профессиональной социальной работы в России. Мурманская область – единственный регион, который будет масштабно представлен на его страницах: 36 статей о региональном опыте развития национальных проектов, эффективности работы социальных учреждений, стратегии и политике в области социальной работы, внедряемых цифровых технологиях ждут читателей. В номер войдут также материалы о системе комплексной реабилитации граждан с инвалидностью, заботе о старшем поколении, развитии проектной деятельности, о людях благородной профессии, взаимодействии с некоммерческими организациями и сотрудничестве с фондами.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, журнал выйдет в марте 2021 года.